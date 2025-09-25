Danni per l’alluvione di marzo. Bando a sostegno delle imprese

Aprirà oggi il bando a sostegno delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del marzo 2025 nelle province di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato. Per le aziende che hanno partecipato alla fase di ricognizione dei danni, che si è chiusa il 27 agosto, ci sono a disposizione 2,4 milioni di euro: 1 milione e 970 mila euro dalla Regione a cui si sommano 400mila euro dalla Camera di Commercio di Firenze. L’avviso prevede che i ristori, per importi di massimo 10mila euro, saranno concessi sulla base della differenza tra il fatturato del trimestre 2025 interessato dagli eventi e il valore mediano del fatturato delle stesso periodo dei tre anni precedenti, a fronte di una perdita minima del 30%. Il procedimento è a sportello fino a esaurimento delle risorse. Il soggetto gestore è Sviluppo Toscana.

Il provvedimento si differenzia dagli altri interventi regionali attivati per gli eventi di novembre 2023, destinati al sostegno di nuovi investimenti o all’abbattimento di interessi a fronte di finanziamenti bancari a sostegno della liquidità. Il bando a sostegno della liquidità è sempre aperto (con contributi fino a 7.000 euro; https://www.sviluppo.toscana.it/alluvioniinteressi) mentre quello per investimenti ha visto due edizioni: la prima, del 2024, con contributi di 5mila euro a copertura anche del 100% degli investimenti; la seconda, approvata nel 2025, con contributi fino a 20mila euro a copertura dell’80% del totale degli investimenti, si è chiusa il 15 settembre con la presentazione di 119 domande. La graduatoria è in corso di approvazione.