Pasqua, è la colomba il dolce della tradizione preferito in Toscana

Articolo : Pasqua in agriturismo: richieste in crescita

Firenze, 16 aprile 2022 – Alle uova di cioccolato i toscani preferiscono la colomba, simbolo di pace. A dirlo un sondaggio di Coldiretti Toscana, secondo cui poprio la colombasarà presente nel 71% delle tavole, cinque punti percentuali in più rispetto all'uovo di cioccolata, che invece non mancherà nel 66% delle case. Per effetto dei rincari, inoltre, in 4 famiglie su 10 i dolci saranno 'fai da te'. L'indagine è stata diffusa in occasione della giornata dei "Dolci della Tradizione" che si è tenuta nei mercati di Campagna Amica presenti in tutta la Toscana con iniziative speciali a Sesto Fiorentino, Firenze, Arezzo, Pistoia, Siena, Grosseto e Pisa.

“Se negli acquisti pasquali in tempo di guerra si verifica una preferenza per la colomba simbolo della pace, una novità della Pasqua 2022 - sottolinea Coldiretti Toscana - è rappresentata anche dal ritorno della cucina casalinga, con la riscoperta dei dolci della tradizione come il pan di ramerino, il panino morbido e dolce fatto con uva sultanina e rosmarino arrivato sino ai nostri giorni dal Medioevo, i ciambellini della Valdichiana sia aretina che senese, fatti di uova, zucchero, farina, burro, lievito e un goccio di vino dolce e molto semplici da preparare ed ancora i quaresimali, i simpatici biscotti a forma di lettere dell'alfabeto, tipici del periodo della Quaresima”.

Per il menù di Pasqua si spenderanno 69 euro a famiglia

Con la fine dell'emergenza sanitaria a Pasqua si spenderà mediamente 69,2 euro a famiglia, il 25% in più rispetto allo scorso anno, attestandosi sui livelli pre-pandemia del 2019, nonostante le preoccupazioni per il conflitto in Ucraina. Si allungano le tavolate, ma – fa presente Coldiretti – salgono in media di quasi il 6% anche i costi per la preparazione dei menù di Pasqua a causa dei rincari dei prezzi che interessano tutti i principali prodotti simbolo della festa, afferma la Coldiretti.

Due ore ai fornelli per preparare il pranzo di Pasqua

Aumenta il tempo dedicato in cucina nella preparazione dei pasti che sale a 2 ore di media, ma fra quelli che hanno scelto di dedicarsi ai fornelli c'è - continua Coldiretti Toscana - un 29% di appassionati che ha deciso di spendere fino a tre ore di tempo ai fornelli e una quota dell'8% di maratoneti della cucina che si spingerà sulle 5 ore per portare in tavola piatti di ogni tipo. Non manca però un 6% che ricorrerà al cibo da asporto o direttamente alla consegna a domicilio.