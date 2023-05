Carta risparmio spesa, da luglio 382 euro per le famiglie in difficoltà

Firenze, 5 maggio 2023 - E' in arrivo a luglio 2023 la carta risparmio spesa. Si tratta di un buono acquisto per i generi alimentari dell’importo di 382,50 euro, disciplinato dai comuni, per le famiglie con Isee non superiore ai 15mila euro. Per ottenere la carta non si deve fare domanda, ma il nucleo familiare deve essere iscritto all'anagrafe della popolazione residente. Per questa misura il governo ha stanziato nella legge di bilancio 500 milioni di euro, che saranno distribuiti tramite 1,3 milioni di Postepay da 382,50 euro.

I beneficiari

Per ricevere la carta risparmio spesa è necessario un Isee che non superi i 15 mila euro e occorre essere iscritti all’anagrafe comunale. Sono infatti i Comuni che, in base all'elenco fornito da Inps degli aventi diritto, stilano una graduatoria sulla base di tre gruppi: famiglie con almeno tre persone di cui un nato entro il 31 dicembre 2009, famiglie di tre persone con un nato entro il 31 dicembre 2005 e famiglie di almeno tre persone. La priorità viene data a chi ha Isee più basso. La carta risparmio spesa non va ai percettori del reddito di cittadinanza o di altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà e non va nemmeno a chi percepisce Naspi, cassa integrazione, indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito o qualsiasi altra forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

L'importo

L'importo della carta è di 328,50 euro una tantum a famiglia e la carta sarà attiva dal 1 luglio 2023.

A cosa serve

La carta risparmio spesa può essere usata esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità negli esercizi commerciali che aderiranno ai piani di contenimento dei costi. Con la carta non possono essere acquistate bevande alcoliche.

Come ottenere il buono

Per ottenere la carta risparmio spesa non c'è da presentare nessuna domanda. E' il Comune a contattare il nucleo familiare che ne ha diritto al quale comunicherà la modalità di ritiro della carta negli uffici postali.