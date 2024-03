Nuovo record dei bitcoin, è il momento di investire? Pro e contro secondo l’esperto

Firenze, 12 marzo 2024 - Il Bitcoin, la criptovaluta più famosa al mondo, ha recentemente raggiunto un nuovo record storico, superando la soglia dei 71mila dollari. Ciò rappresenta un aumento del 62 per cento da inizio anno e addirittura del 211 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Una delle principali ragioni di questo straordinario rally è stata l'autorizzazione della Sec, la Securities and exchange commission per l'uso di Etf, gli Echange Traded Fund. Cosa che ha aperto le porte del mondo delle criptovalute anche a coloro che non sono esperti di piattaforme di trading o portafogli digitali. Dall'11 gennaio 2024 , sono quotati a Wall Street dieci Etf, che replicano l'andamento del prezzo spot del Bitcoin. È importante sottolineare che questi Etf sono fisici, il che significa che gli emittenti devono avere Bitcoin come collaterale per garantire gli investimenti.

«A metà aprile - spiega il nostro esperto Giuseppe Peluso, consulente finanziario - è previsto l'halving, un evento che comporta il dimezzamento delle emissioni quotidiane di Bitcoin e, di conseguenza, una riduzione nella produzione complessiva di questa criptovaluta. Inoltre, il recente report della Casa Bianca ha stimato che il prezzo del Bitcoin potrebbe raggiungere i 250mila dollari entro il 2030, evidenziando un potenziale ulteriore apprezzamento nel lungo periodo».

Come ogni investimento, però, il Bitcoin presenta sia pro che contro da valutare attentamente. «Tra i vantaggi - sottolinea Peluso - c'è l'opportunità di guadagno, grazie alla natura volatile del mercato. Inoltre, l'utilizzo del Bitcoin può godere di vantaggi fiscali, i costi delle transazioni sono generalmente bassi e la tecnologia blockchain offre un elevato livello di privacy». D'altra parte, la mancanza di regolamentazione è una delle principali preoccupazioni per gli investitori. «La volatilità del mercato, sebbene possa portare a guadagni significativi, aumenta anche l'esposizione al rischio. Questo è particolarmente vero per coloro che fanno scelte emotive di investimento. Inoltre, la mancanza di diversificazione è un altro aspetto da considerare, poiché investire in un unico asset come il Bitcoin può esporre gli investitori a un rischio più elevato», conclude l'esperto.