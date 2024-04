Vivo: la festa del lavoro creativo all'Ippodromo del Visarno

Firenze, 26 aprile 2024 - Vivere la creatività. E' un debutto di fuoco la data scelta da Tenax, Le Nozze di Figaro e Fragola per presentare il primo evento ad ingresso libero dedicato interamente alle varie forme di lavoro creativo: in occasione del primo maggio, Festa dei Lavoratori, l'Ippodromo del Visarno colora i suoi prati verdi del talento di Creative Market e maestri artigiani, food truck selezionati e dj set di grandi artisti italiani e internazionali.

Ed è proprio la musica la protagonista indiscussa della prima edizione di "VIVO", con una line-up di tutto rispetto: a partire dal mitico Lil Louis, padre fondatore della House Music sulla scena di Chicago e famoso per le collaborazioni con Jay-Z, Lil Kim, Babyface, Donna Summer e Bassment Jaxx, ma anche personalità eclettica, capace di portare la sua visione artistica dietro la macchina da presa con il film "The house that Chicago built".

Tra gli ospiti più attesi, c'è indubbiamente Dj Gruff, pioniere della old school hip-hop nazionale e con una lunga carriera da dj, beatmaker, rapper e produttore in diverse formazioni - da The place to be a Casino Royale, da Radical Stuff ad Alien Army - fino al sodalizio sperimentale con il pluripremiato trombonista contemporaneo Gianluca Petrella. Competenza e versatilità che non mancano certo al figlio d'arte GNMR - suo padre è il compianto Claudio Coccoluto - musicista e produttore, appassionato di attrezzature analogiche e digitali, che riesce a riunire attraverso la sua passione innata per il Groove.

E non potevano saltar visita i djs resident del Tenax, come Alex Neri - maestro della dance elettronica moderna sin dai primi anni Novanta e celebre per il suo legame artistico con Marco Baroni e i Planet Funk - e Philipp & Cole, sintesi mirabile di tecnica e originalità, creatività ed empatia, e fondatori di festival di enorme successo e popolarità nell'ambito del clubbing regionale, come il Sunflower e il Fragola's Night.

Chiudono in bellezza la scaletta l'artista fiorentina trapiantata a Milano Dizzy, che accompagna il suo amore per la pittura con la musica ambient e downtempo, e la coppia di navigatori spaziali e sonori formata da Otto & John Holys, membri del Collettivo pratese 59100 e ideatori dello show mensile Out of Place, in onda sulla web-radio meneghina Fritto FM.