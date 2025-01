Tormentoni di Toscana: quando i brani diventano virali, ecco i successi negli anni

Firenze, 15 gennaio 2025 - In principio furono gli stornelli. Parole in rima nel tipico dialetto toscano che tutt'oggi vengono tramandati dagli avi. Poi la musica si evolve e così la tecnologia. Ed ecco che negli ultimi anni prendono sempre più piede le canzoni in dialetto o comunque realizzate con la parlata toscana. Brani che spesso vogliono dissacrare il movimento rap, motivetti autoironici che raccontano come il dialetto toscano abbia mille sfaccettature. Brani che, soprattutto, raccontano la bellezza della regione, dal mare agli Appennini. Ma chi realizza questi progetti musicali? Si tratta spesso di giovani, che hanno avuto l'ispirazione e che si sono ritrovati tra le mani un pezzo virale. Alcuni di loro hanno poi proseguito sulla strada della musica. Altri si sono persi. Ma hanno contribuito a comporre un mosaico unico. Dopo l'ultimo successo, quello di Chiara Profeti, che in realtà non canta in toscano ma esalta comunque l'Abetone a discapito di località più esclusive come Courmayer, ecco una carrellata di canzoni toscane diventate celebri.