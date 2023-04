Progetto Aperture: le generazioni si incontrano

Firenze, 6 aprile 2023 - Rigenerare gli spazi e le comunità. La neonata associazione culturale "Verso Oklahoma", guidata da Matteo Brighenti e Matteo Pecorini, promuove il teatro, la danza, la musica e la scrittura portandole nei luoghi del bisogno e della fragilità. Dal suo impegno nasce il progetto "Aperture", ideato in collaborazione con il Centro Servizi per Anziani Il Gignoro allo scopo di coinvolgere gli ospiti della casa di riposo in un percorso attivo e formativo attraverso un programma di spettacoli e iniziative che prenderanno vita tra aprile e giugno nella piccola Chiesa di San Bartolomeo che affianca la struttura per anziani.

Un'occasione speciale di incontro intergenerazionale con giovani realtà culturali fiorentine che si articola in tre momenti: gli ultimi tre sabati di aprile e i primi tre di maggio sono dedicati alla rassegna di eventi "I sabati del Gignoro", che si svolgeranno nella Chiesa di San Bartolomeo in orario pomeridiano; tra i prossimi appuntamenti, "Odissea Dieci" (sabato 15), una narrazione teatrale e musicale sul viaggio di Ulisse a cura di Matteo Pecorini e del musicista Tommaso Ferrini, "L'arte che danza" (sabato 22), che porta in scena i danzatori del CollettivO.SCENA, attivi nella creazione di performance di "composizione istantanea", accanto agli artisti figurativi dell'associazione culturale "La Mosca", e "Non solo Tango!"(sabato 29) del Duo Comancita, formato dal fisarmonicista Antonio Saulo e la sassofonista Giada Moretti, per un pomeriggio all'insegna della musica classica e popolare.

Tra aprile e giugno saranno avviati dall'associazione Verso Oklahoma anche due laboratori per gli anziani e gli operatori della casa di riposo - "La forma del Tempo", rivolto alla lavorazione della terracotta, e "Lo sguardo di Ulisse", dedicato alla musica, al teatro e alla storie - e un ciclo di quattro incontri formativi condotti dalla mediatrice artistica Barbara Fedeli, dall'educatrice Laura Biagioli e dall'archivista Laura Venturi: il percorso, destinato agli utenti della struttura, ai loro familiari e ai cittadini interessati, approfondisce gli aspetti artistici e storici legati alla Chiesa di San Bartolomeo. Di particolare rilievo, infine, i "Dialoghi" a cura di Matteo Brighenti, che incontrerà i rappresentanti delle più dinamiche realtà culturali giovanili fiorentine per discutere del futuro del settore.