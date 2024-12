Premio letterario Chianti, arriva la prima selezione

Firenze, 31 dicembre 2024 - Il Comitato Tecnico del Premio Letterario Chianti, esaminati i testi di narrativa editi e pervenuti secondo norme del bando, nel periodo dall'1 luglio 2023 al 30 giugno 2024, ha compiuto una prima scelta di titoli comprendente i seguenti 61 testi, proposti in ordine alfabetico. Da questa lista il Comitato trarrà, dopo ulteriori opportune selezioni e confronti, i libri degli autori finalisti, i cui nomi saranno comunicati entro il mese di gennaio 2025. Affinati Eraldo, Le città del mondo, Gramma/Feltrinelli Aggio Sonia, Nella stanza dell'imperatore, Fazi Ancione Valeria, E adesso dormi, Arkadia Avallone Silvia, Cuore nero, Rizzoli Baldelli Giulia, Le parole che mi hai lasciato, Guanda Barbini Tito, Storie di amori e migrazioni sull'isola dalle ali di farfalla, Arkadia Battocletti Cristina, Epigenetica, La Nave di Teseo Bravi Adrián N., Adelaida, Nutrimenti Buticchi Marco, L'oro degli dei, Longanesi Campani Sandro, Alzarsi presto. Il libro dei funghi (e di mio fratello), Einaudi Cappellani Ottavio, Il carrubo e l'unità di misura del diamante, Aboca Cavallaro Nicolò, Il lama dell'Alabama, Hacca Cavalli Giuliano, I mangiafemmine, Fandango Cavalli Marco, L'uomo dell'Enciclopedia, Neri Pozza Chiostri Jacopo, Volevo il Pulitzer, Il Viandante Colella Flaminia, Figlie dell'oro, La Lepre Cristiano Luca, Mezzafaccia, Del Vecchio De Paolis Federica, Da parte di madre, Feltrinelli Dentello Crocifisso, Scuola di solitudine, La Nave di Teseo Di Consoli Andrea, Dimenticami dopodomani, Rubbettino Di Paolo Paolo, Romanzo senza umani, Feltrinelli Dominici Emiliano, Maria Malva. Brucia il giorno per me, Effequ Durastanti Claudia, Missitalia, La Nave di Teseo Esposito Francesca Marzia, Ultracorpi. La ricerca utopica di una nuova perfezione, Minimum Fax Ereddia Emiliano, Il settimo cerchio, Il Saggiatore Federico Titti, Il primo mattino del mondo, Felici Ferrazzi Riccardo, Modus in rebus, Morellini Franchini Antonio, Il fuoco che ti porti dentro, Marsilio Fucci Sophia, Amare una sirena, Prospero Gentile Monica, La stanza di Natalia, Giunti Giartosio Tommaso, Autobiogrammatica, Minimum Fax Ippolito Domenico, Un giorno tutto questo finirà, Exòrma Lamberti Ginevra, Il pozzo vale più del tempo, Marsilio Lanteri Claudia, L'isola e il tempo, Einaudi Marati Paolo, Non si può essere troppo seri, Eif Mira Valentina, Dalla stessa parte mi troverai, Sem Montisano Vincenzo, Logica degli incendi, Industria & Letteratura Morchio Bruno, Le ombre della sera. Bacci Pagano e un'indagine senza capo né coda, Garzanti Nencetti Caterina, In arte Eularia, Masso delle Fate Orecchio Davide, Lettera a una fanciulla che non risponde, Bompiani Palminteri Milena, Come l'arancio amaro, Bompiani Palpati Fiammetta, La casa delle orfane bianche, Laurana Paoli Gigi, Oltre, Giunti Pardini Vincenzo, Vita di cristo e del suo cane randagio, La Nave di Teseo Pasquini Daniele, Selvaggio Ovest, Nne Pellegrino Carmen, Dove la luce, Mondadori Perissinotto Alessandro, La guerra dei Traversa, Gramma/Feltrinelli Petrignani Sandra, Autobiografia dei miei cani, Mondadori Piperno Alessandro, Aria di famiglia, Rizzoli Piva Andrea, La ragazza eterna, Bompiani Recchia Roberta, Tutta la vita che resta, Neri Pozza Riva Alberto, Ultima estate a Roccamare, Il Saggiatore Rui Elena, Affetti non desiderati, Arkadia Ruol Michele, Quel che resta dopo che la foresta brucia, Terra Rossa Sammartino Mimmo, Nostra Regina dei burroni e delle mosche, Exòrma Santacroce Isabella, Magnificat amour, Voland Santini Valentina, Mosche, Einaudi Santoni Silena, La mia creatura, Giunti Verna Nicoletta, I giorni di vetro, La nave di Teseo Voltolini Dario, Invernale, Neo Zardi Paolo, La meccanica dei corpi (racconti), Vallecchi Il Premio letterario Chianti è promosso dai Comuni di Greve in Chianti (Firenze), Unione Comunale Barberino Valdelsa -Tavamelle Vel di Pesa (Firenze), Castellina in Chianti (Siena), Gaiole in Chianti (Siena), Impruneta (Firenze), Radda in Chianti (Siena), San Casciano Val di Pesa (Firenze), Castelnuovo Berardenga (Siena), con il coinvolgimento delle loro biblioteche, e dall'Associazione Culturale Stazione di Posta di Firenze con l'ideatore del Premio Paolo Codazzi. La manifestazione ha il sostegno di Rotary San Casciano - Chianti, della Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, Coop Cooperativa Italia Nuova e Società di Mutuo Soccorso Fratellanza di Greve in Chianti. Regolamento completo e dettagli sull’edizione 2024-2025 sono disponibili sul sito ufficiale www.premioletterariochianti.it e sulla pagina Facebook “Premio Letterario Chianti Narrativa”