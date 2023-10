Povia, “concerto cancellato perché non piace quel che canto”

Firenze, 12 ottobre 2023 – Negli ultimi anni Povia è stato più noto alle cronache per le sue controverse prese di posizione che per la sua musica, dall’euro ai vaccini, dal covid al gender. Censurato e vilipeso, ma comunque capace – la fonte è direttamente lui – di fare un centinaio di serate l’anno, anche se qualcuna salta proprio perché "sono un cantautore sociale e non metto d’accordo tutti”, come ha detto ai microfoni della Rai.

Il cantautore milanese all’anagrafe per nascita, ma che in realtà possiamo etichettare come elbano, è stato intervistato mercoledì sera su Rai RadioUno da Igor Righetti nell’ambito del programma “Igorà”. E proprio da quella tribuna ha raccontato “un caso fresco”, e cioè che a dicembre avrebbe dovuto tenere un concerto in provincia di Arezzo (presumibilmente Cortona, almeno a giudicare dalle poche tracce che si trovano sul web), “peraltro una serata a favore dei bambini malati, una esibizione per la quale era già tutto definito. Poi però sono arrivate le solite critiche e ieri (martedì, ndr) mi è stato annullato. La favoletta è sempre quella che per lavorare bisogna stare zitti”.

Povia spiega anche che sarebbe “pronto per tornare a Sanremo dopo 15, anche se non so se Sanremo sia pronto per me e per le tematiche che canto, comunque non sprecherei mai un Sanremo se non avessi qualcosa da dire”.

A precisa domanda di Righetti (“Quali ingiustizie pensi di aver subìto?”), Giuseppe Povia risponde: “Penso sia un’ingiustizia essere penalizzato in continuazione perché dici quello che pensi o perché quello che penso e canto non va in direzione del politicamente corretto, che per me vuol dire falso. Per questo mi sento un po’ escluso dai giochi. La cosa peggiore è che spesso mi sento ridicolizzato e deriso. Su Wikipedia ci sono cose attribuite a me che non ho mai detto ma non riesco a cambiarle”. Parentesi con il conduttore che spiega a Povia come modificare Wikipedia, il quale mantiene la calma ma prova a ribattere che ci ha provato ma per qualche motivo le modifiche non vanno a buon fine. Poi si torna a parlare di musica e di autotune, del quale Povia dice di fare un uso limitatissimo “perché io sono abbastanza intonato, quando lo uso non te ne accorgi perché è già cantata bene” eppure nonostante le qualità sue vocali “non mi permettono di cantare a Sanremo o in tv”.