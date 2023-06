Orchestra della Toscana, 53 concerti nella nuova stagione

Firenze, 21 giugno 2023 - Un cartellone con 53 concerti, di cui 14 a Firenze (26%), 30 in Toscana (57%) e nove in altre località fuori dalla regione (17%). E' quanto propone la nuova stagione concertistica dell'Orchestra della Toscana (Ort), dal 4 novembre al 16 maggio 2024. Il programma, presentato oggi a Firenze, porterà l'Ort, oltre che nel teatro Verdi di Firenze, in tutte le province toscane eccetto Prato, e per la prima volta, fuori Toscana, a La Spezia, Sarzana, Imola (Bologna) e Piacenza.

Tra i concerti in programma ci sono pilastri del repertorio musicale tradizionale come il Concerto per pianoforte K.466 e la Sinfonia Jupiter di Mozart, il Concerto per violino, l'Imperatore e tre sinfonie di Beethoven, il Concerto per violino di Mendelssohn, il Concerto in si minore per violoncello e due sinfonie di Dvorak. Tra gli interpreti della nuova stagione, giovani musicisti come il violoncellista Ettore Pagano, 20 anni, Erica Piccotti, 24 anni, pure lei violoncellista, Emmanuel Tjeknavorian, giovane austriaco di origini persiano-armene, Valerie Eickhoff, mezzosoprano, e il violinista belga Marc Bouchkov, di origini russo-ucraine. Protagonista della prossima stagione dell'Ort sarà anche il direttore principale Diego Ceretta che sarà sul podio per tre concerti: il Concerto n.5, Imperatore di Beethoven (pianista Alessandro Taverna), le Variazioni su un tema rococò di Cajkovskij con Erica Piccotti e il terzo che sarà dedicato a Mozart con la pianista-compositrice Lera Auerbach.

Per il concerto inaugurale, in programma il 4 novembre, l'Ort sarà insieme all'Orchestra giovanile italiana per il ciclo del Kindertotenlieder e la Quarta sinfonia di Gustav Mahler. La presentazione della nuova stagione è stata anche l'occasione per fare un bilancio di quella conclusa: a Firenze ci sono stati oltre 14.000 spettatori (+67% rispetto alla stagione 2021/2022, +2,5% rispetto alla 2018/2019) con una media a concerto di 939 persone.