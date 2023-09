Ocarina Player: fiabe da paura in vista di Halloween

Firenze, 19 settembre 2023 - Un prodotto italiano. Nasce da un'idea semplice, fatta di progettazione, design e attenzione verso i più piccoli, l'avventura imprenditoriale di Gianluca e Iacopo Giannini, padri di Ocarina, l'azienda fiorentina che dà il nome al celebre lettore audio ecologico e sostenibile a misura di bambini realizzato tra Scandicci e Genova.

Dopo il successo del contest natalizio del 2022, l'impresa rilancia in vista della festa di Halloween, presentando "Fiabe da paura", il nuovo concorso letterario per l'infanzia che coinvolge due radio internazionali, la parigina "Bloom Le radio des enfants" e la londinese "Storynory".

Da domani i partecipanti devono inviare attraverso il form sul sito ufficiale il testo di una fiaba originale e spaventosa, creando mondi incantati e tenebrosi popolati da creature maligne come streghe e vampiri, fantasmi e scheletri: le storie più affascinanti pervenute entro il 10 ottobre saranno giudicate da una commissione di esperti - tra cui un editor della casa editrice Franco Cosimo Panini - chiamati a valutarne l'originalità, la presenza di dialoghi e descrizioni riferite a suoni e rumori, e la propensione ad essere trasposti in audio.

Le fiabe vincitrici saranno interpretate in italiano e in francese dall'attrice Serra Yilmaz e in inglese da Hugh Fraser detto "Bertie", fondatore e direttore di Storynory, la prima piattaforma di podcast che offre storie originali da far ascoltare ai bambini. Non solo, perché il testo dei racconti sarà convertito in traccia audio mp3 con l'aggiunta di musiche e sound-design e rilasciato per l'ascolto in tre lingue - italiano, inglese, francese - sui siti dei soggetti promotori, dove verranno indicati i credits degli autori e il pubblico potrà esprimere il proprio gradimento: l'autore della traccia più apprezzata riceverà in omaggio anche un lettore audio Ocarina. E' prevista infine la realizzazione di una copertina personalizzata del progetto e la condivisione dei testi risultati più adatti sul blog ufficiale e sui social delle tre emittenti.