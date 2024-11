“Museologia del presente”, al Museo Novecento incontro con Maurizio Vanni

Firenze, 26 novembre 2024 - Emozione, esperienza, relazione. E' la connessione il futuro del marketing applicato alla gestione dei musei: lo pensa, lo insegna e lo scrive da tempo il critico, docente e storico dell'arte Maurizio Vanni, protagonista del convegno in programma giovedì - ore 18, ingresso gratuito - al Museo Novecento. Business plan e bilancio di missione, profilazione e fidelizzazione del pubblico, percorsi inclusivi e integrati con gli stakeholder del territorio sono il cuore del suo nuovo libro "Museologia del presente. Musei sostenibili e inclusivi si diventa" (Pacini Editore), primo volume della collana "Musei e museologia del presente" scritto a sei mani con il presidente di ICOM Italia Michele Lanzinger e il Direttore di Palazzo Reale Domenico Piraina.

Avvalendosi di numerosi casi di studio, il manuale presenta le sfide ambiziose che le istituzioni museali dovranno affrontare nei prossimi anni, con l'obiettivo di fornire strategie adeguate e metodi innovativi di gestione: a partire dalla necessità di elaborare business plan e progetti di fundraising con aziende e stakeholder del territorio per sganciarsi dai contributi delle pubbliche amministrazioni; proseguendo con la costruzione di una proposta culturale personalizzata, che sappia coinvolgere, profilare e fidelizzare il pubblico generico abbattendo barriere sociali e architettoniche con il contributo di profili professionali inediti, provenienti da ambiti accademici come Economia, Marketing e Comunicazione, Antropologia, Sociologia, Pedagogia, Psichiatria e Informatica; fino alla prospettiva di ridurre il loro impatto ambientale attraverso interventi mirati legati al risparmio e all'efficientamento energetico, come l'utilizzo di vernici green, l'installazione di pannelli fotovoltaici trasparenti ed impianti di illuminazione a led, e strategie no waste di riciclo avanzato.

"Favorire inclusione, accessibilità e rispetto per l'ambiente significa rimettere l'individuo e il suo benessere psicofisico al centro delle istituzioni museali - sottolinea Maurizio Vanni - Il segreto è riuscire a far entrare i luoghi di cultura nella quotidianità delle persone, affiancando alle collezioni permanenti offerte esperienziali utili a stimolare una frequentazione regolare e servizi aggiuntivi come ristoranti, caffetterie, bookshop, sale laboratoriali permanenti ed auditorium per eventi interdisciplinari". Oltre alla presenza degli autori, l'incontro - introdotto dal direttore del Museo Novecento Sergio Risaliti e moderato dal giornalista Michele Morrocchi - vedrà la partecipazione del Direttore Fondazione Brescia Musei Stefano Karadjov, e gli economisti della cultura Irene Sanesi e Massimiliano Zane.