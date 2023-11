Lucca Comics, Zerocalcare: “Le polemiche? Non mi pento e non cambio idea”

Roma, 8 novembre 2023 – Dopo le polemiche per la sua mancata partecipazione a Lucca Comics (per il patrocinio dell’ambasciata israeliana) Zerocalcare non si pente e non fa marcia indietro. «Se a 40 anni mi pentivo per le polemiche era ridicolo. No, la mia posizione quella è, non cambia sulle polemiche»: così il fumettista Michele Rech, (in arte ZeroCalcare), a margine di una conferenza alla Camera con Avs per chiedere la liberazione di Ocalan, risponde a chi gli chiede se dopo le polemiche si fosse pentito di non essere andato al Lucca Comics per il patrocinio dell'ambasciata israeliana. A una giornalista che gli domanda se sia stato eccessivamente strumentalizzato ribatte: «Se era qualcun altro strumentalizzavano qualcun altro. Io questa cosa l'ho già detta...». Incalzato da un terzo cronista che gli chiede se racconterà l'attuale guerra in Medio Oriente, replica: «Oggi siamo sul tema di un uomo detenuto da più di 20 anni in isolamento totale, sono cose di cui non sta parlando nessuno. Ed anzi i riflettori internazionali puntati su altro consentono che il Kurdistan continui ad essere bombardato quotidianamente. Mi sembra anche poco rispettoso per questa giornata...Io sono venuto a parlare di Ocalan».