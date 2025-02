“Le onde del passato”, l’Isola d’Elba in prima tv nella serie di Giulio Manfredonia

Portoferraio (Livorno), 17 febbraio 2025 – L’Isola d’Elba sarà il set privilegiato de “Le onde del passato”, la nuova serie firmata Banijay Studios e diretta da Giulio Manfredonia, ispirata al romanzo Due sirene in un bicchiere di Federica Brunini. I primi due episodi, che vedono protagonista Anna Valle, andranno in onda in prima serata su Canale 5 e online su Mediaset Infinity mercoledì 19 febbraio e venerdì 21 febbraio.

Le riprese sono state realizzate sull’Isola tra aprile e maggio 2024, interessando principalmente il centro turistico di Porto Azzurro. Altre scene sono state girate poi a Rio Marina, sul Monte Capanne e sulla spiaggia di Schiopparello, di fronte a Portoferraio, dove si trova la villa che nella serie è il B&B in cui abitano le protagoniste.

La trama

La storia, che si apre nel 2004, ruota attorno alla vita di Anna Reali, interpretata da Anna Valli, una pilota d’aereo che, dopo aver vissuto un trauma devastante, si ritrova a dover affrontare il suo passato. Anna e la sua amica Tamara (Irene Ferri), entrambe giovani e appassionate di musica, dopo aver partecipato a un concerto vengono invitate ad una festa su uno yatch: durante quell’episodio, che segnerà per sempre le loro vite, saranno vittime di una violenza da parte di un gruppo di sconosciuti e da quel momento in poi si troveranno a vivere un incubo.

Dopo vent’anni, il destino obbliga Anna a tornare di nuovo sull’isola: Tamara, rimasta sull’isola e proprietaria di un B&B specializzato in vacanze terapeutiche, la contatta per farle sapere di aver catturato uno dei molestatori, ma quando Anna giunge sull’isola l’uomo in questione è morto e Tamara si trova coinvolta in un’accusa di omicidio. La situazione costringe Anna a confrontarsi non solo con i ricordi dolorosi, ma anche a riscoprire il legame indissolubile che la unisce alla donna.

L’amicizia tra le due è al centro della narrazione, ma il mistero dell’omicidio diventa il motore che spinge Anna a collaborare con Luca (Giorgio Marchesi), il commissario di polizia che vent’anni prima l’aveva soccorsa e che focalizza i suoi sospetti su Tamara. Ma, mentre il suo legame con il commissario si complica in un mix di emozioni, Anna lotta per dimostrare l'innocenza dell'amica, trovare il vero omicida e gli altri violentatori.