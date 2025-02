Firenze, proiezione speciale del film West of Babylonia di Emanuele Mengotti

Firenze, 14 febbraio 2025 – Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del cinema di Emanuele Mengotti avrà luogo nel capoluogo toscano. Il celebre regista italoamericano, noto per la sua ricerca del “sogno americano”, presenterà il suo documentario "West of Babylonia" in una speciale proiezione al cinema La Compagnia, mercoledì 19 febbraio alle 21:00.

Dettagli dell'evento e ospiti speciali

Questo evento unico vedrà la partecipazione dell’attore Maurizio Lombardi, del direttore della fotografia Marco Tomaselli e del compositore Paolo Cognetti, con la giornalista Laura Della Corte a introdurre la serata. "West of Babylonia", nato nel cuore del deserto californiano a Slab City, è primo di una trilogia che esamina la ricerca di una vita libera e indipendente attraverso le esperienze di una comunità eterogenea di artisti, nomadi e persone alla ricerca di se stessi in luoghi remoti lontani dal mainstream.

Emanuele Mengotti e la sua trilogia

Emanuele Mengotti, che ha conosciuto l’America dall’Italia tramite i film, ha iniziato a esplorare il paese già a vent’anni, trovando ispirazione nei margini della società urbana. Come afferma Mengotti stesso, il film è concepito per immergere lo spettatore nell’esistenza vibrante e a volte difficile degli “Slabber”, mescolando il cinema verité e la poesia cinematografica con l’aiuto di Tomaselli, il montatore Michele Castelli e Cognetti.

Prospettive future e film in sviluppo

Questa proiezione offrirà anche l’opportunità di approfondire la complessa trilogia di Mengotti, già arricchita dal secondo capitolo "Red Sky at Night" (2022), e che proseguirà con "Trona", attualmente in sviluppo e presto filmato nello stesso suggestivo deserto. L’evento promette di essere un’immersione unica nel mondo di Mengotti, tra ricerca artistica e riflessione sociale.