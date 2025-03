La città dei giovani lettori: un tuffo nell'universo della narrativa per ragazzi

Firenze, 19 marzo 2025 - Presenza e visione. Per diffondere cultura, perché i libri sono vita, società, storia. E la terza edizione de "La città dei lettori" si conferma un'officina di educazione e divulgazione scientifica, che cura il presente con uno sguardo al futuro. La manifestazione promossa da Fondazione Cassa di Risparmio e Associazione Wimbledon Aps è un progetto culturale curato dalla libreria Premio Andersen Farollo e Falpalà, che presenta cinque giorni di laboratori, spettacoli, letture animate, talk per genitori e insegnanti, attività per le scuole e incontri con ospiti internazionali.

Un ruolo centrale è svolto in questa edizione dalle scuole, ospiti dal 1 al 4 aprile a Villa Bardini di matinée dedicate ai diritti dei cittadini e delle cittadine, all'ecologia, all'avventura della crescita e alle sue zone d'ombra: un ventaglio di argomenti rivolti a 670 studenti degli istituti primari e secondari del territorio, che potranno dialogare con autori italiani ed internazionali. A partire dalla giovanissima Arianna Pisani, che svelerà i segreti dei suoi albi e comics a stelle e strisce, e di Serge Bloch, tra i più celebri illustratori francesi; e poi Francesco Gungui, scrittore poliedrico e brillante, la storica dell'arte e allieva di Bruno Munari Barbara Conti, e il giornalista Gianmarco Sicuro, reduce da esperienze in Afghanistan, Ucraina e Medio Oriente.

Fino agli appuntamenti di venerdì, in compagnia delle acclamate illustratrici Baek Hee-na, vincitrice agli Andersen 2023 per "Le caramelle magiche", e Ericavale Morello, autrice dei fortunatissimi libri "Case d'artista" e "Traslochi d'artista". Sabato 5 aprile il percorso si conclude invece con una giornata aperta a tutti, dove Villa Bardini si trasforma in un agorà di letture e presentazioni, laboratori e seminari per gli adulti: tra gli ospiti d'eccezione, Fabrizio Silei, che racconta in anteprima la sua nuova opera "Niente di straordinario", l'esperta di letteratura per l'infanzia Angela Dal Gobbo, la scrittrice Nicoletta Asnicar, e le illustratrici Isabella Grott e Marianna Balducci. Gran finale nel pomeriggio con la lettura di Ascanio Celestini, che propone un dialogo sul suo primo libro illustrato "L'uomo eterno".