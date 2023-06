Isola di Alcina: al Florence Dance Festival lo spettacolo promosso da Vivere il Poggio

Firenze, 29 giugno 2023 – Torna in scena queta sera alle 21,30 lo spettacolo di danza "Isola di Alcina", nell'ambito del XXXIV Florence Dance Festival, all'interno del Chiostro Grande di Santa Maria Novella. “Nato da una collaborazione fra il Florence Dance Festival e l'Associazione culturale Vivere il Poggio - che ne ha fortemente voluto la realizzazione nell'ambito delle celebrazioni in corso quest'anno per il bicentenario della nascita dell'Educandato della Santissima Annunziata – lo spettacolo intende ricordare e commemorare un balletto rappresentato nel 1625 alla Villa del Poggio Imperiale, su commissione di Maria Maddalena d'Austria (moglie di Cosimo II de’Medici) alla compositrice e cantante Francesca Caccini, la quale si ispirò ad alcuni canti dall'Orlando Furioso di Ariosto - ha spiegato Barbara Cardinali, presidente dell'Associzione Vivere il Poggio -. Produzione e realizzazione sono a cura del Florence Dance Festival. Marga Nativo, coodirettrice del Festival, ne è invece regista e coreografa. Francesco Giubasso ha realizzato musiche originali, legandosi perfettamente con quelle della Caccini. Duilio Tacchi ha curato la scenografia, che nel 1625 fu realizzata dagli architetti Giulio e Alfonso Parigi. Una storia fatta principalmente da donne, insomma, che si tramanda nei secoli”. I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili al box office di Santa Maria Novella. Caterina Ceccuti