InCanto 2024: musica e tradizione orale per la Festa dei Lavoratori

Sesto Fiorentino (Firenze), 29 aprile 2024 - Appassionati, gioiosi e indomabili. E' la meravigliosa comunità dell'Istituto Ernesto De Martino di Sesto Fiorentino, che da più di mezzo secolo dà vita accanto ad altre realtà - la Lega di Cultura di Piadena, la Società di Mutuo Soccorso a Venezia, il Circolo Gianni Bosio a Roma e le Edizioni Kurumuny nel Salento - ad un arcipelago di circoli e associazioni attive nell'ambito della ricerca storica e culturale e accomunate dalla passione per il mondo operaio e popolare.

E non poteva esserci occasione migliore del Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, per celebrare una giornata unica nel segno della passione e della socialità, della consapevolezza e delle radici: nell'ambito della ventinovesima edizione del festival "InCanto" - la rassegna musicale dedicata alla tradizione orale e alla nuova espressività - Villa San Lorenzo al Prato unisce storia, memoria e cultura presentando un appuntamento aperto alle famiglie e ai bambini in compagnia di tanti ospiti speciali.

A partire dall'ora di pranzo, quando l'Istituto aprirà al pubblico i suoi archivi - crocevia dal 1966 di interessi storici, antropologici ed etnomusicologici - per una visita e un pranzo collettivo, ai concerti del pomeriggio: dalle 15, tornano sul palco le MusiQuorum, il coro tutto al femminile che dal 2011 sotto la direzione di Maria Grazia Campus si occupa di tramandare oralmente canti del lavoro e della Resistenza, e Le Ribelli del Cor, le voci del Circolo Arci di Porta al Prato guidate da Camilla Caparrini. E poi le storie umane di lotta e speranza, fatica e passione sbocciate in seno al circolo L'Ortaccio di Vicopisano dal talento del gruppo Or'coro, animato da Silvia Rusignuolo e dalla stessa Camilla Caparrini, fino al Coro Bella Ciao di Fiesole, che attraversa la memoria collettiva in nome di valori condivisi come la libertà e il riscatto, la pace e l'impegno civile.

Non mancheranno un angolo rivolto ai più piccoli con le letture del Raccontastorie Michele Neri e gli interventi del sindaco di Sesto Lorenzo Falchi e del Collettivo di fabbrica Lavoratori GKN Firenze, che precedono l'evento conclusivo con la coppia formata da Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli.