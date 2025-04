Fondazione Toscana Spettacolo, un bilancio virtuoso

Firenze, 5 aprile 2025 – Il bilancio 2024 della Fondazione Toscana Spettacolo chiude in maniera particolarmente virtuosa. Il documento, relativo al 35° anno della sua costituzione, è stato approvato dagli organi dell’Ente lo scorso 18 marzo. In questi anni la Fondazione ha saputo ridefinire modalità e strumenti per rispondere in maniera coerente alla funzione istituzionale che le è propria, in uno scenario economico e sociale in forte mutamento. Ha fronteggiato brillantemente periodi di severe criticità, anche di carattere economico, che hanno investito la società, raggiungendo sistematicamente il pareggio di bilancio. Tutto ciò a favore delle comunità, dando ampio spazio agli artisti e ai lavoratori dello spettacolo e impegnandosi con determinazione nell'intercettazione di nuovi pubblici, continuando a garantire prezzi accessibili, con un costo medio di biglietti e quote abbonamenti pari a 12,50 euro.

Un volume complessivo di 6.332.172,62 euro, frutto dei contributi della Regione Toscana (14%), del Ministero della Cultura (15%), delle quote di compartecipazione dei Comuni per la realizzazione delle stagioni e delle rassegne teatrali (30%), degli incassi dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti (29%). Sono questi, in sintesi, i numeri del bilancio 2024 della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Circuito Regionale Multidisciplinare che ha destinato il 75% delle risorse per la realizzazione di stagioni, e rassegne teatrali, attività formative ed educative e progetti speciali nazionali ed internazionali. Il bilancio 2024 ha superato di 529.206,48 euro i 5.802.966,14 relativi all’esercizio 2019, anno precedente alla pandemia di Covid- 19, e di oltre 67.000 euro quello dell’esercizio 2023 (6.264.395,43 euro). Dati che sanciscono risultati mai raggiunti nella storia della Fondazione Toscana Spettacolo per attività e ricavi. Nel corso del 2024 la Fondazione Toscana Spettacolo ha realizzato 842 recite/rappresentazioni complessive (di cui 369 ad opera di realtà toscane) così articolate: 435 recite di prosa, 210 recite di teatro ragazzi, 78 rappresentazioni di danza, 81 concerti, 38 rappresentazioni di circo contemporaneo. Le campagne abbonamento hanno raggiunto il numero di 14.025 sottoscrizioni (erano 12.627 nel 2019), facendo registrare anche un apprezzabile ricambio generazionale. Complessivamente sono stati 201.809 gli spettatori e fruitori delle attività realizzate dal Circuito Regionale Multidisciplinare da gennaio a dicembre 2024 (191.182 nel 2019).

Il perimetro delle attività della Fondazione si è ampliato, sia in termini quantitativi che qualitativi. I numeri dei Comuni aderenti al Circuito (72), degli spazi utilizzati (185), delle recite e delle attività formative sono aumentati; la percentuale di occupazione media delle sale teatrali ha raggiunto il 75%, il che - considerando i posti invendibili per varie cause - vuol dire che la maggior parte degli spettacoli hanno visto il «tutto esaurito», a fronte di un dato nazionale che, secondo quanto riportato dalla Siae nel Rapporto sullo Spettacolo, intrattenimento e sport 2023 1 , ha visto un calo di spettatori, sul territorio nazionale, del – 8,1% rispetto al 2019. Una particolare sottolineatura merita l’attività di promozione e formazione del pubblico, che sempre più sta connotando l’attività del Circuito. Nel 2024 sono state realizzate 130 iniziative sviluppate in 320 appuntamenti, tra incontri, laboratori e corsi di formazione per tutti pubblici con particolare attenzione alle scuole di ogni ordine e grado. Ciò dimostra che una buona parte delle energie della Fondazione è rivolta ad investire sul futuro e ad allargare il numero degli spettatori e la qualità della fruizione; al contempo evidenzia lo sforzo dell’Ente di non arretrare non solo nelle attività di spettacolo ma anche nell’ambito formativo, ancora più necessario per una reale ripresa del settore e del suo rapporto con i fruitori abituali e potenziali.

Il Ministero della Cultura nel 2024 ha ulteriormente incrementato l’assegnazione alla Fondazione Toscana Spettacolo raggiungendo la cifra di € 975.317 euro, confermandone il posizionamento al vertice dei Circuiti Regionali Multidisciplinari, a riconoscimento dell’equilibrio competitivo tra qualità dell’offerta - sempre attenta alla creatività giovanile e all’universo femminile -, capacità distributiva, volume dell’attività e partecipazione del pubblico.

«Questo bilancio è un risultato davvero entusiasmante, una sfida vinta e non certo scontata. In questi ultimi anni non solo abbiamo riportato il pubblico ai risultati pre-pandemia, ma siamo riusciti addirittura ad ampliare la platea di coloro che frequentano i teatri del nostro circuito - afferma la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti – Tutto ciò grazie all'impegno dell'intera squadra di FTS, che ogni giorno lavora per diffondere la cultura attraverso lo spettacolo dal vivo nei comuni della nostra regione, contribuendo a formare una società sempre più sensibile, attenta e consapevole«. «Il bilancio 2024 – sottolinea la direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Patrizia Coletta - conferma la crescita della Fondazione Toscana Spettacolo anche e non solo rispetto al periodo precedente alla pandemia. I dati attestano un ampliamento dell’attività, sia in termini quantitativi che qualitativi, e la capacità di incidere positivamente sul territorio grazie a un’offerta culturale capillare, accessibile, che ha come obiettivo l’inclusività, sempre attenta alla creatività giovanile e all’universo femminile, dedicata agli spettatori di tutte le età».