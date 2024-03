Florence Korea Film Fest: le star di Parasite e Squid Game arrivano a Firenze

Firenze, 14 marzo 2024 - Prenderci gusto. Perché dopo ventidue anni di successi, e ben centoquaranta dall'inizio delle relazioni tra Italia e Corea del Sud, il Florence Korea Film Fest alza il sipario con solide certezze e rinnovate ambizioni: la manifestazione ideata dall'associazione Taegukgi e diretta da Riccardo Gelli porta dal 21 al 30 marzo a La Compagnia e in streaming sulla piattaforma MYMovies il meglio del cinema coreano, tra proiezioni e approfondimenti, concerti e omaggi.

Ad officiare il programma, composto da ottantasei tra lungo e cortometraggi, ci saranno quattro ospiti d'onore, protagonisti di altrettante masterclass: la star di Squid Game Lee Byung-hun, celebrato con sei dei suoi film più noti - dal survival thriller "Concrete Utopia" al kolossal "Masquerade", dai drammi familiari e generazionali "Once in a summer" e "Keys to the heart" ai noir cupi e violenti "A bittersweet life" e "Inside men" - il volto iconico di Song Kang-ho, divo feticcio del Premio Oscar Bong Joon-ho e della celebre "Trilogia della vendetta" di Park Chan-wook; il regista Kim Jee-woon, autore di cult assoluti come "Two sisters", "Il buono, il matto e il cattivo" e "I saw the devil"; ed il compositore delle melodie di "Parasite" e "Squid Game" Jung Jae-il, che sabato 30 marzo salirà sul palco del Teatro Verdi per dirigere l'Orchestra da Camera Fiorentina e tre musicisti coreani, Choi Young-hoon, Kim Ji-young e Kim Ki-wook.

Confermate le altre sezioni del festival - "Orizzonti coreani", con i maggiori successi al botteghino; "Independent Korea" per le giovani promesse; "Corto, Corti!" rivolta al mondo dei cortometraggi - mentre tra le novità di questa edizione un focus speciale sarà dedicato al cinema coreano degli anni Sessanta, con cinque proiezioni del periodo e la masterclass a tema a cura dei critici Jeon Chanil e Federico Frusciante. Spazio anche al magico universo dei Webtoon e dell'arte digitale, con l'incontro imperdibile tra l'illustratore Jang Boo-Kyu, autore di Street workout, e il fumettista e professore della Chungkang University Hoog Yoon-pyo, e la mostra gratuita aperta dal 22 al 29 marzo a Palazzo Medici Riccardi intitolata "Weebtoon Wonderland: tra le righe digitali".

La giuria che assegnerà il premio "Festival Critics Award" al miglior film della sezione Orizzonti e Independent è composta dai critici cinematografici Lorenzo Pierazzi e Carlo Pellegrini, il responsabile del dipartimento cinema del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato Luca Barni, e le giornaliste Elisabetta Vagaggini e Ginevra Barbetti. Appuntamento al 21 marzo, il countdown è iniziato.