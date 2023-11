L'Eredità delle Donne: oltre 50 ospiti d’eccezione. Gli eventi in programma

Firenze, 15 novembre 2023 - Un ripassino. E' una sintesi giornalistica efficace quella di Serena Dandini, che oggi a Palazzo Vecchio ha presentato con il sindaco di Firenze Dario Nardella la sesta edizione de "L'Eredità delle Donne", il festival dedicato ai diritti e al talento in rosa. "Da dove veniamo, chi siamo, e soprattutto dove non vogliamo tornare" sono le tre domande fondamentali della rassegna di quest'anno, che sin dall'immagine scelta per il manifesto - una giovane vestita con una gonna cucita con le date delle leggi più importanti che hanno scandito l'ingresso delle donne nella vita pubblica - si propone di ripercorrere il lungo cammino di lotte e conquiste verso l'emancipazione femminile.

Dalla tenacia delle ventiquattro "madri" costituenti al coraggio delle Muse del presente, impegnate nella costruzione di processi di pace e inclusione, la tre giorni - in programma dal 24 al 26 novembre alla Manifattura Tabacchi e trasmessa in diretta su Rai Radio 2 e sul sito ereditàdelledonne.eu - presenta decine di incontri, talk e approfondimenti con un panel composto di sole relatrici: sul palco saliranno infatti oltre cinquanta ospiti d'eccezione tra scrittrici, scienziate, economiste, imprenditrici, attiviste e politiche, riunite per parlare delle grandi questioni della contemporaneità, dalla violenza di genere all'economia circolare, dalle migrazioni ai cambiamenti climatici, oltre ad un focus speciale riservato all'Afghanistan.

La manifestazione, ideata da Elastica, è un progetto condiviso con Gucci e Fondazione Cassa di Risparmio a cui si è aggiunta la partnership del brand di empowerment femminile Elle, e coincide quest'anno con la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, una data speciale per "confermare la nostra vocazione di messaggere e costruttrici di pace - sottolinea Serena Dandini - E rivendicare l'impegno costante per l'equità e contro ogni abuso sul corpo femminile, una rivoluzione culturale che segna ancora il passo, nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni".

Nel programma, sono previste due serate speciali in compagnia di Serena Dandini: venerdì 24 al Teatro Niccolini, con special guest l'autrice del bestseller "I monologhi della vagina" Eve Ensler, la giudice Gabriella Luccioli, prima magistrata a vincere un concorso pubblico nel 1963, La Batt Woman, membra di Purple Square - il canale social nato in omaggio a Michela Murgia - e la partecipazione straordinaria della scrittrice Chiara Valerio, l'autrice Sara Poma e l'attrice Orsetta De Rossi. E sabato 25 alla Manifattura Tabacchi, dove si terrà lo spettacolo "Le leggi delle donne", con Paola Turci, Emma Bonino - in collegamento - ed ancora Sara Poma e Orsetta De Rossi.

E poi una lista interminabile di personalità, che si alterneranno nel corso delle giornate: da Vivian Lamarque a Gigliola Cinquetti, da Veronica Raimo a Francesca Tamburini, da Greta Scarano ad Anna Di Stasio, da Donatella Di Cesare a Michela Marzano, e tanti altri ancora.