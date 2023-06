Cinema d'estate: dal Cortile degli Uffizi al Museo Novecento, tanti appuntamenti

Firenze, 20 giugno 2023 - Dal Cortile degli Uffizi al Museo Novecento. La passione per la settima arte accende le notti fiorentine con le tradizionali arene cinematografiche che portano il grande schermo nelle location più suggestive e storiche della città. Fiore all'occhiello dell'Estate Fiorentina, il percorso si apre stasera con la rassegna "Cinema nel Chiostro", che si avvale del contributo dell'associazione M.Arte e della programmazione dello Spazio Alfieri.

Il Museo Novecento si rifà il look con un allestimento rinnovato, schermo più grande e una platea ampliata a 230 posti, offrendo agli appassionati i migliori successi della stagione - da "Il sol dell'avvenire" di Nanni Moretti a "Rapito" di Marco Bellocchio, da "Stranizza d'amuri" di Giuseppe Fiorello a "Holy Spider" di Ali Abbasi - un'intrigante retrospettiva su Pedro Almodovar e i suoi film di culto degli anni Ottanta - "Tacchi a spillo", "Donne sull'orlo di una crisi di nervi", "La legge del desiderio", "Che ho fatto io per meritarmi questo?" e "L'indiscreto fascino del peccato" - ed un parterre di ospiti d'eccezione: la regista Marisa Vallone e l'attrice Paola Simi, che presentano l'opera prima "Terra di donne"; i registi Paolo Scivoletto, all'esordio con il coming of age "I pionieri", e Stefano Cipani, che adatta il testo teatrale "La palestra" di Giorgio Scianna; lo sceneggiatore Giovanni Veronesi, che introduce il film tutto al femminile "Romantiche".

Poco più in là, nel Cortile degli Uffizi, il cuore pulsante dell'XI edizione di "Apriti Cinema", a cura dell'associazione "Quelli dell'Alfieri" e del Cinema La Compagnia - Fondazione Sistema Toscana, batte dei titoli proposti dal 26 giugno al 7 agosto nell'ambito dei festival internazionali della "50 giorni di Cinema a Firenze": Lo Schermo dell'Arte ogni lunedì con la mini rassegna "Notti di mezza estate", il Middle East Now con i Summer Picks del martedì, il Festival dei Popoli con la monografica su Alba Rohrwacher ogni mercoledì, e gli appuntamenti con Florence Queer, River to River, N.I.C.E Festival e Fanhua Chinese.

Una ricca offerta a cui si aggiungono le serate in compagnia del Florence Korea Film Fest, il festival di cinema ibero-americano Entre Dos Mundos e Sentiero Film Factory, dedicato al cortometraggio.

Tra gli eventi speciali, tre proiezioni dedicate alla grande arte, in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi, gli omaggi a Maria Callas, Anna Magnani e Margherita Hack, il ricordo della Strage dei Georgofili con il monologo teatrale "Sventrati. Vivere sopra" di Tiziana Giuliani, e il tributo che la Fondazione Franco Zeffirelli rivolge al maestro fiorentino a cent'anni dalla nascita, con proiezioni e corti a lui dedicati. Tanti anche gli ospiti che saranno presenti per gli incontri con il pubblico: da Alice Rohrwacher a Samuele Rossi, da Alessandro Capitani a Carolina Cavalli, da Roberto Dassoni ad Antonello Materazzo.