Chiara Francini su Rai 1, super reunion toscana con Conti, Panariello, Pieraccioni

Firenze, 10 aprile 2024 – Una grande serata tra amici, tutti toscani. Una serata in cui davvero lo spirito toscano ha dominato. In onda su Rai Uno e poi visibile su Raiplay c’è “Forte e Chiara”, lo spettacolo di Chiara Francini in cui l’attrice racconta la sua vita e duetta con vari personaggi della tv e dello spettacolo.

Una serata sull’onda dei ricordi insieme a Conti, Panariello e Pieraccioni. Che sono spuntati con grande sorpresa del pubblico per un dialogo sull’onda dei ricordi insieme a Chiara Francini.

L’attrice e i tre hanno ricordato i tempi del Manila di Campi Bisenzio, locale storico in cui i quattro, allora, si ritrovavano agli inizi della loro carriera. Tanti aneddoti che hanno conquistato il pubblico toscano e quello italiano.

Per la Francini un riconoscimento importante da parte del primo canale Rai, dopo tanti successi in film e fiction, oltre alla partecipazione a Sanremo 2023 con un monologo che conquistò anche in quel caso il pubblico.

Ma ospiti d’onore di questa prima puntata erano anche i genitori di Chiara Francini, Giancarlo Francini e Sara Rastrelli, che si sono emozionati quando la figlia ha cantato “La prima cosa bella” dedicandola appunto ai genitori.

Ulteriore sorpresa tutta toscana, l’ingresso, durante le gag con Conti, Panariello, Pieraccioni, di Marco Masini, la cui musica ha segnato anche la stessa Chiara Francini. “Ero innamorata di lui e delle sue canzoni – dice – Scoprii dove abitava e andai davanti a casa sua. Entrò in un bar, quando uscì entrammo nel bar e comprai la tazzina dove aveva bevuto il caffé Marco. Ero pazza di Marco Masini, ricordo i primi concerti. Andavo con il mini-registratore”. Chiara Francini ha chiesto quindi a Masini, al pianoforte, di intonare alcuni dei suoi successi indelebili. Da “Ti innamorerai” a “Disperato”, fino a “Ci vorrebbe il mare”.

"Devi prendere Chiara a fare i video delle tue canzoni”, ha detto Panariello a Marco Masini sottolineando lo sguardo sognante con cui la conduttrice ha accompagnato le canzoni.

In un’altra fase dello spettacolo i genitori di Chiara Francini hanno raccontato la loro figlia, mostrando anche foto di lei da piccola. Come lo scatto di una vacanza a Roma, o quella del cinquantesimo anniversario dei nonni materni di Chiara, Orlanda e Danilo. C’è anche un ritratto di Chiara da adolescente, “Erano i primi anni in cui si truccava”, racconta la mamma. Ancora uno scatto di Chiara Francini da piccola: è la nonna Orlanda che allatta una Francini piccolissima. Aveva tre mesi.

Tra gli ospiti anche Nino Frassica, autore in puntata di una gag nei panni di maresciallo, in puro stile Don Matteo.

Durante la puntata Chiara Francini ha ricordato di San Mauro al Mare, la località adriatica dove con la famiglia si recava per le vacanze estive. “Per noi il Mar Tirreno era troppo costoso, mi ci sono sempre tuffata poco, l’Adriatico era più abbordabile”, scherza Chiara. Che ricorda, vista la vicinanza con Riccione, le sue serate al Cocoricò, discoteca mito che faceva sognare anche la giovane Chiara.

"Forte e Chiara” va in onda in tre puntate, ogni mercoledì fino al 24 aprile, sempre alle 21.30. Ed è visibile anche su Rai Play.