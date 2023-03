"Attraverso i suoni": un bando per giovani talenti della musica classica

Attraverso i Suoni

Firenze, 17 marzo 2023 - Giovani talenti crescono. E' un progetto unico e innovativo l'iniziativa comune lanciata da A.Gi.Mus Firenze, Arezzo e Grosseto insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio per valorizzare le eccellenze toscane della musica classica. La seconda edizione di "Attraverso i suoni", realizzata sotto la direzione artistica di Luca Provenzani e Gloria Mazzi, si rivolge a musicisti under 30 - under 28 per i solisti - delle tre province coinvolte offrendo un itinerario di un anno per costruire e rafforzare il proprio percorso professionale.

Il bando, disponibile sul sito www.attraversoisuoni.it, scade il prossimo 26 marzo e le relative audizioni si svolgeranno presso l'Auditorium Cassa di Risparmio di Firenze il 31 marzo e il 1 aprile: in palio, un premio fino ad un massimo di seimila euro suddiviso in cachet e benefit, l'opportunità di suonare in concerti dal vivo e la possibilità di partecipare ad incontri con direttori artistici e musicisti di chiara fama, oltre a master e lezioni individuali finalizzati alla cura della comunicazione e dei social, la costruzione del proprio sito internet e lo sviluppo dell'auto-imprenditorialità e della visual identity.

"Nonostante la loro passione e bravura, i giovani musicisti trovano spesso difficoltà a trasformare i loro anni di studio in una professione per la vita - spiega il direttore della Fondazione Cassa di Risparmio Gabriele Gori - L'obiettivo del bando è quello di mettere a disposizione dei vincitori le migliori professionalità e gli strumenti economici e didattici più adeguati per imparare ad esibirsi e farsi conoscere all'esterno".

I partecipanti dovranno essere muniti del diploma di maturità ed essere residenti, domiciliati o studenti di musica - nel caso delle formazioni da camera, almeno un membro del gruppo - sul territorio delle tre province coinvolte nell'iniziativa: a giudicarli, una commissione di concorso, costituita dai rappresentanti della direzione artistica di A.Gi. Mus - oltre a Luca Provenzani e Gloria Mazzi, la pianista Fabiana Barbini e il violinista dell'Orchestra Sinfonica di Grosseto Claudio Cavalieri - e una esterna, formata da professionisti del settore come Virginia Ceri, Daniela De Santis, Tiziana Tentoni, Mattia Petrilli e Andrea Lucchesini.