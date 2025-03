Arezzo, 28 marzo 2025 – Zona Distretto Valdichiana Aretina: nuove modalità di accesso per gli ambulatori di pediatria a Cortona

A seguito del pensionamento della dott.ssa Fedeli, la continuità assistenziale sarà garantita con l’attività ambulatoriale dei dottori Benigni e Morelli

La dottoressa Laura Fedeli, Pediatra di libera scelta nell’ambito territoriale della Zona Distretto Valdichiana Aretina, con ambulatorio a Cortona, terminerà la sua attività il 28 marzo 2025, che sarà il suo ultimo giorno lavorativo.

A partire dal 29 marzo, per garantire la continuità assistenziale, i pediatri Vincenzo Benigni e Donata Morelli assicureranno temporaneamente l’attività ambulatoriale su appuntamento presso la Casa della Comunità di Camucia, in via Capitini n. 6.

L’orario degli ambulatori è il seguente:

Lunedì: 10:00 - 12:30 Dr. Benigni

Martedì: 17:30 - 20:30 Dr.ssa Morelli

Mercoledì: 12:30 - 15:30 Dr.ssa Morelli

Giovedì: 18:00 - 20:30 Dr.ssa Morelli

Venerdì: 13:30 - 16:00 Dr. Benigni

*Modalità di accesso*

Le visite si effettuano solo su appuntamento telefonico. Per prenotare, contattare direttamente i medici ai seguenti numeri: Dr.ssa Donata Morelli: 347 8563624, Dr. Vincenzo Benigni: 335 437476

Il direttore della Zona Distretto Valdichiana Aretina, *Alfredo Notargiacomo*, ha voluto ringraziare la dott.ssa Laura Fedeli per il prezioso lavoro svolto a servizio dei bambini e delle bambine di Cortona. «È stata un punto di riferimento per le famiglie del territorio in tanti anni di servizio – ha detto – Dal 29 marzo, in attesa dell’arrivo del nuovo pediatra, le famiglie potranno contare sulla disponibilità dei medici Morelli e Benigni, che garantiranno assistenza ai piccoli pazienti che erano in carico alla dott.ssa Fedeli».