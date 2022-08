Yacht vip nei mari toscani: di chi sono e dove sono, lusso estremo e tecnologia

Firenze, 6 agosto 2022 - Siamo nel clou delle vacanze estive. Agosto in Toscana porta sempre molti yacht di super lusso nelle zone più gettonate. Dall'Isola d'Elba a Viareggio fino all'Argentario, c'è una vera e propria sfilata delle barche super lusso. Yacht che a bordo hanno davvero ogni comfort.

Qualcuno ha addirittura la piscina, per stupire gli ospiti ma anche i tanti che, dai pontili dei porti, guardano la sera estasiati questi gioielli del mare che tornano dalle escursioni durante il giorno. Imbarcazioni che spesso hanno a bordo nomi famosi. In questi ultimi giorni ad esempio Rod Stewart è in crociera nel Mediterraneo e ha fatto tappa all'Elba con lo yacht che lo ospita. I vip sono tanti . Alcuni si fanno vedere, altri proteggono la loro privacy restando a bordo e godendosi, appunto, il lusso degli arredi.

Ma ecco alcuni degli yacht più famosi che in questo agosto stanno solcando i mari toscani.

Seven Sins

Seven Sins significa "Sette peccati" e si riferisce ai sette peccati capitali. Questo yacht di superlusso , visto di fronte alle coste sud dell'Isola d'Elba, è stato realizzato dai cantieri San Lorenzo ed è caratterizzato da un lusso e un livello di tecnologia estremi. C'è anche una piscina sul Seven Sins. Uno yacht molto conosciuto dagli appassionati del settore. E' lungo 52 metri e raggiunge una velocità massima di 16 nodi. Ha 12 posti letto e ha lo spazio per nove persone dell'equipaggio. E' lo yacht per nuotare a bordo: sì perché il Seven Sins, a poppa, ha una piscina. Ultimo proprietario risulta essere Hugo Verlindend, broker assicurativo belga, fondatore di Van Dessel Insurance Broker.

Lady Marina

Visto di fronte alle coste dell'Isola del Giglio nei primi giorni di agosto, il Lady Marina è un altro yacht da sogno di 64 metri che può ospitare fino a 14 persone in sette camere, come riporta il portale del settore SuperFanYacht. Tra le caratteristiche speciali, il Lady Marina ha anche uno spazio per l'atterraggio di elicotteri . Il proprietario è Sergio Mantegazza, uomo d'affari italo-svizzero a capo di una compagnia di viaggi multinazionale, la Globus. Il Lady Marina ha un valore di 42 milioni di euro. Una piscina e un gigantesco salone sono due delle caratteristiche che rendono l'imbarcazione davvero particolare.

Arience

Visto a Porto Ercole il 6 agosto. L'Arience è uno yacht disponibile al noleggio. Ma le sue cifre sono da Paperoni: costa infatti 600mila euro a settimana , come indica il portale di riferimento "Charter index". E' del 2012 ma ha avuto una ristrutturazione proprio in questo 2022. Può ricevere a bordo fino a 12 ospiti in sei camere da letto. Nel noleggio sono inclusi i 16 membri dell'equipaggio , compreso il capitano. Palestra e vasca idromassaggio sono due punti forti di questo yacht da sogno. Chi lo avrà noleggiato? Ha solcato i sette mari in questi anni e il Mediterraneo è solo una delle mete che può raggiungere in tutto il mondo.

Megan

E' ancorato a Cala Galera il Megan, lo yacht della donna d'affari israeliana Shari Arison. E' lungo 44 metri ed è stato costruito nel 2011. Sono dieci gli ospiti che possono essere ospitati sulla barca in cinque camere. E' uno yacht che è stato costruito in Olanda così come olandese è il designer che ha concepito gli interni. Aria condizionata, palestra, piscina, wifi completano gli optional dell'imbarcazione. E' costato venti milioni di dollari.

Saint Nicolas

E' partito dalle coste liguri per poi fermarsi all'Elba, ripartendo quindi per la Sardegna: è il Saint Nicolas . Ha una lunghezza di 70 metri e una velocità massima di 15,5 nodi. Un'altra imbarcazione da sogno dal lusso estremo: dal ponte principale fino al salone, le finiture sono di particolare pregio. E' stato costruito in Germania . Può ospitare 12 persone e 19 membri dell'equipaggio. L'ossatura è tutta in acciaio e alluminio. Come quasi tutti i superyacht ha un ascensore interno per accedere comodamente a tutti i ponti. Ha avuto più di un proprietario. Sono in tutto sette i ponti del Saint Nicolas. Tra i proprietari passati c'è stato anche l'uomo d'affari russo Vasily Anisimov. L'ultimo passaggio di proprietà è del 2018, quando fu venduto per circa 46 milioni di euro .