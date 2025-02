Arezzo, 21 febbraio 2025 – “Workout sulla difesa personale".

Incontri a cura del gruppo regionale MGA DONNA in collaborazione con Fidapa Valdichiana e Palestra Four Fitness di Castiglion Fiorentino. Lunedi 24 febbraio e giovedì 6 marzo dalle ore 19.30.

Sono rosa e quindi dedicati al mondo femminile i due incontri di "Workout sulla difesa personale" che si terranno a cura del gruppo regionale MGA DONNA in collaborazione con Fidapa Valdichiana e Palestra Four Fitness di Castiglion Fiorentino.

Il primo appuntamento è in programma lunedì 24 mentre il secondo si terrà giovedì 6 marzo sempre alle ore 19.30 e sempre alla sopramenzionata palestra ubicata nel quartiere Boscatello.

“Con l’approssimarsi della Festa della Donna Fidapa Valdichiana vuole aiutare le donne a difendersi da eventuali pericoli che possono incontrare durante il percorso della propria vita. Ringrazio all’amministrazione comunale da sempre a fianco di Fidapa sostenendo le nostre iniziative” dichiara la presidente della sezione Fidapa Valdichiana, Giulietta Tavanti.

Il Metodo Globale Autodifesa, meglio conosciuto come MGA, è un sistema tecnico multidisciplinare che deriva da diverse discipline di combattimento. Questo sistema integrato nasce per offrire anche al cittadino un modo per prevenire, contrastare aggressioni e limitarne i danni. Lo scopo è diffondere attraverso lo studio dell’MGA la cultura del rispetto, fornire alle donne una maggiore consapevolezza delle proprie capacità, migliorare l’autostima e la conoscenza di se stesse.

“La violenza di genere è un fenomeno complesso ed è per questo che è importante essere più forti e determinate anche attraverso una maggiore consapevolezza della propria personalità, dei propri ruoli che in questo caso passano attraverso un’efficace capacità fisica ed abilità specifiche. La sicurezza, infatti, è un concetto ampio che si riferisce alla condizione di essere protetti da pericoli, danni o minacce. In generale, la sicurezza implica la protezione e la prevenzione contro rischi che potrebbero compromettere il benessere di una persona, di una comunità o di un sistema. Pertanto invito tutti in particolare le donne di tutte le età a partecipare a questa iniziativa al fine di riconoscere in se stessi anche i punti deboli facendoli diventare forti, resistenti e resilienti di fronte alle difficoltà della vita” conclude l’assessore alle Politiche Sociali, Stefania Franceschini.

La partecipazione è gratuita, ma a fini organizzativi, è gradita la prenotazione.