Welfare e lavoro al forum delle donne imprenditrici

Arezzo, 24 maggio 2024 – Martedì 28 maggio al castello di Gargonza si terrà la 10* edizione del Forum annuale del Gruppo Nazionale Terziario Donna Confcommercio, che rappresenta oltre 250mila imprese femminili. Il tema di quest’anno è “Economia in trasformazione: le imprese fra nuovo welfare ed intelligenza artificiale”. I lavori si apriranno alle ore 10.00 e termineranno alle ore 13.00.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali da parte del sindaco di Monte San Savino, Gianni Bennati, del prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca, e del presidente della Commissione territorio e ambiente della Regione Toscana, Lucia De Robertis.

Ci saranno poi gli interventi del Presidente nazionale di Confcommercio – Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli, della Presidente di Terziario Donna Confcommercio, Anna Lapini, della Ministra per la famiglia, Eugenia Roccella e della Sottosegretaria al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto. Interverranno anche professioniste, giornaliste, imprenditrici e rappresentanti della società civile e degli organismi nazionali ed internazionali impegnati nella parità di genere.

Nel corso dell’evento sarà presentata la ricerca sull’occupazione femminile e il ruolo del terziario realizzata dall’Ufficio Studi di Confcommercio in collaborazione con l’Istituto Guglielmo Tagliacarne-Unioncamere.

Saranno inoltre illustrati i Protocolli del progetto pilota “STEMprare, plasmare alla cultura STEM”, realizzati in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali Toscana e Abruzzo con l’obiettivo di incoraggiare le nuove generazioni di bambine e ragazze ad intraprendere studi nelle materie scientifiche.