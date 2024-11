Visita del Prefetto a Civitella

Arezzo, 2 novembre 2024 – Il Prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo si è recato nella mattina di giovedì 31 ottobre in visita istituzionale a Civitella in Val di Chiana. Ad accoglierlo il Sindaco Andrea Tavarnesi e la Giunta comunale al completo insieme ad alcuni rappresentanti dell’Associazione Civitella Ricorda.

Il Prefetto ha quindi visitato la Sala della Memoria in Piazza Martiri, inaugurata nel 2004 in occasione del 60esimo dell’Eccidio nazifascista del 29 giugno 1944 e visitata dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, la Pinacoteca comunale d’Arte contemporanea, testimonianza di attività culturale che Civitella ha dedicato al mondo della pittura e della scultura che si trova sull’area dell’antico Palazzo della comunità o cancelleria di Civitella, un tempo sede dell’amministrazione civile del Comune, e la Chiesa di Santa Maria Assunta ed ha reso omaggio ai caduti di Civitella.

“È stato un onore dare il benvenuto a Civitella al nuovo Prefetto Dott. Clemente Di Nuzzo – ha commentato il Sindaco Tavarnesi – che ringrazio per l’attenzione verso il nostro Comune, dimostrata anche con questa gradita visita”.

La visita del Prefetto, nell’anno delle celebrazioni per l’80esimo anniversario dell’Eccidio di Civitella, Cornia e San Pancrazio dove persero la vita 244 vittime civili, dopo la visita ufficiale a Civitella in Val di Chiana del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo scorso 25 aprile, ha rappresentato un ulteriore momento di vicinanza delle Istituzioni e un segnale importante per tutta la comunità nel segno della memoria condivisa e dei valori della pace.