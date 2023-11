Arezzo, 25 novembre 2023 – Questa mattina, nell’ambito delle iniziative sul tema della violenza di genere, la Questura di Arezzo ha allestito uno stand nella piazza Maggiore del Valdichiana Village di Foiano della Chiana, mirato ad avvicinare la comunità e a veicolare un messaggio di informazione e di supporto per combattere il gravissimo fenomeno della violenza di genere.

Sono state centinaia le persone, donne ma anche uomini di ogni età, che si sono avvicinate per prendere l’opuscolo “Questo non è amore” edito dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per chiedere informazioni o solo per curiosità.

Presenti insieme alle donne e agli uomini della Polizia di Stato anche i rappresentanti della sede di Arezzo dell’associazione “Soroptimist International d’Italia”, della F.I.D.A.P.A. di Arezzo, dell’Associazione “Pronto Donna”, centro antiviolenza di Arezzo e della Confcommercio di Arezzo – Valdichiana.

Inoltre, da questa notte, aderendo alla richiesta dell’Associazione Soroptimist International Italia, nell’ambito dell’iniziativa “Orange the world” promossa da “UN Women”, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere, impegnato nella lotta verso ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne, il palazzo della Questura, come tutti gli uffici di Polizia del territorio nazionale, sono illuminati di arancione, come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere.