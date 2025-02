Vino, vola la produzione toscana con 2,6 milioni di ettolitri

Arezzo, 3 febbraio 2025 – Il vino toscano gode di ottima salute. Con una produzione a 2,6 milioni di ettolitri ed un export per i vini fermi DOP che nei primi dieci mesi del 2024 ha fatto registrare un +4,8% in volume ed un +10% in valore, supera abbondantemente le già rosee aspettative autunnali e si prepara ad incontrare il mondo nel fitto calendario di eventi che si snoda nel mese di febbraio a partire da BuyWine (5-6 febbraio, Lucca) vetrina BtoB dedicata ai buyer internazionali e PrimAnteprima (14 febbraio, Firenze), la giornata che apre ufficialmente la Settimana delle Anteprime di Toscana, atteso momento in cui la stampa di settore e gli addetti ai lavori degustano le nuove annate dei principali Consorzi toscani. Entrambi gli eventi sono promossi da Regione Toscana, in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze e l’organizzazione di PromoFirenze. Il coordinamento della comunicazione, l’ufficio stampa e i social, sono curati da Fondazione Sistema Toscana.

“BuyWine Toscana rappresenta lo start delle vetrine toscane del vino per l’incontro tra buyers e produttori di un prodotto che rappresenta uno dei più forti asset della Toscana - ha detto il presidente Eugenio Giani - . I dati sono anche quest’anno positivi, perché vediamo una produzione di 2,6 milioni di ettolitri ed un export per i vini fermi DOP che nei primi dieci mesi del 2024 ha fatto registrare un +4,8% in volume ed un +10% in valore. Dopo Firenze, quest’anno BuyWine arriva a Lucca. Spero che un giorno si possa arrivare a creare una vetrina che rappresenti tutti i vini toscani, ma le premesse per dimostrare che sul piano delle esportazioni siamo in buona salute ci sono tutte. In barba ai dazi".

“Diamo una fotografia della situazione del vino in Toscana - ha detto la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi - con un evento, il Buywine, che si ripete anche quest’anno con successo, siamo a 15 edizioni, per dare l’opportunità a tante piccole e medie aziende, 210, di incontrare oltre 140 buyers che arrivano da tantissimi paesi – registriamo ad esempio la crescita della presenza di mercati asiatici e sudamericani - buyers che altrimenti i nostri produttori non potrebbero incontrare. Il ruolo della Regione Toscana, che ha ideato questa manifestazione che facciamo insieme a Camera di Commercio, PromoFirenze e Toscana Promozione, è quello di fornire un’occasione preziosa, massimamente efficiente e che ogni anno restituisce sempre risultati migliori”.

"Grazie alla collaborazione tra la Camera di commercio di Firenze e la Regione Toscana -ha detto il presidente della camera di Commercio di Firenze Massimo Manetti - , da 5 anni organizziamo eventi in presenza e a distanza di grande successo internazionale, di cui siamo molto orgogliosi"

“Fondazione Sistema Toscana - ha detto il suo direttore Francesco Palumbo - è al fianco della Regione per raccontare il meglio dell'agroalimentare attraverso gli strumenti più avanzati di comunicazione digitale a partire da intoscana.it, passando da Visittuscany.com fino all'ecosistema digitale appena rinnovato di Vetrina Toscana. Un racconto che passa dalla comunicazione delle singole iniziative regionali come Buywine e PrimAnteprima a cui si sono aggiunte Buyfood e la Selezione degli Oli. Nella nostra regione, infatti, non c'è territorio che non possa vantare una DOP o una IGP. Il nostro è un racconto capillare di imprese, di famiglie, di tecnologia, uno storytelling che si avvale di una finestra di eccezione grazie agli oltre 4,8 visitatori unici di Visittuscany. I maggiori click arrivano dall’Italia seguita da Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e Svizzera. Inoltre, ogni giorno tramite format innovativi della testata giornalistica intoscana.it come 'Toscana Bella e Buona' e 'Storie di Moderni Contadini’, vengono diffusi contenuti di settore e informazioni dedicate al mondo dell’enogastronomia e dei suoi attori”.

"C’è grande fermento per questa nuova edizione delle Anteprime Toscane che si aprirà il 14 febbraio con il tradizionale appuntamento di PrimAnteprima” - spiega Francesco Mazzei presidente AVITO e presidente del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana - Attendiamo migliaia di presenze tra giornalisti e operatori del settore a cui verranno proposte in degustazione le migliori eccellenze enologiche della nostra regione. Con un calendario un pochino rivisitato si parte con il Nobile di Montepulciano, seguito dalla Chianti Classico Collection e da Chianti Lovers e Rosso Morellino. Sarà poi la volta de L’Altra Toscana - che mette assieme ben 8 consorzi per 13 denominazioni e una igt - mentre si chiude con la nuova Anteprima Valdarno di Sopra. Un solo grande territorio vitivinicolo ma con molteplici sfaccettature e interpretazioni, ecco che cosa sarà messo in mostra durante la manifestazione”.

BUYWINE TOSCANA – La 15° edizione di BuyWine quest’anno si tiene al Polo Lucca Fiere, dal 5 al 6 febbraio (inaugurazione mercoledì 5 febbraio, ore 11.30) dove si daranno appuntamento 210 produttori toscani selezionati tramite bando regionale e 164 buyer provenienti da 37 diversi Paesi, pronti a trainare sui mercati il vino Made in Tuscany. Quest’anno le delegazioni più numerose provengono rispettivamente da Canada, Stati Uniti, Scandinavia e Cina, con i mercati asiatici (Vietnam, Hong Kong, India, Giappone, Taiwan, Singapore, Corea del Sud, Thailandia) e sudamericani in forte ascesa. Quasi 1400 le etichette in degustazione (di cui 500 bio) e 50 delle 58 denominazioni toscane presenti all’appuntamento. Tra le denominazioni maggiormente rappresentate: l’IGT Toscana seguita da Chianti, Chianti Classico e Maremma Toscana (evento per addetti ai lavori). Il successo del format della manifestazione si fonda sull’opportunità data dalla Regione Toscana ai produttori che producono vini di qualità, esclusivamente in Toscana, di incontrare i buyers esclusivamente provenienti da Paesi esteri che hanno la possibilità di trovarsi nel territorio di origine dei vini e poterli visitare. I buyer che partecipano sono meticolosamente selezionati da PromoFirenze e grazie ad una consolidata e collaudata profilazione preventiva delle aziende seller partecipanti, la manifestazione registra da anni un elevato gradimento per l’efficiente organizzazione garantita dagli enti promotori. Concluse le due giornate business, i compratori avranno l’opportunità di partecipare a otto diversi Wine Tour alla scoperta del territorio. Nel dettaglio, quattro tour sono stati organizzati dalla Camera di Commercio di Firenze con la collaborazione dei Consorzi Chianti Classico, Chianti Colli Fiorentini, Chianti Rufina, IGT Toscana, tutti dedicati alla zona fiorentina; la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest presente con tre diversi itinerari tra le aziende di Lucca, Massa e Pisa e la Camera di Commercio di Pistoia Prato con un tour tra Carmignano e la zona dei vivai.

PRIMANTEPRIMA, il programma – Venerdì 14 febbraio a partire dalle 10.30 Palazzo Medici Riccardi a Firenze ospita PrimAnteprima 2025, giornata evento dedicata alla stampa specializzata che dà ufficialmente il via alla Settimana delle Anteprime dei vini di Toscana. Ad aprire la mattinata sarà il giornalista Rai Marcello Masi con uno speech su passato e futuro del “nettare di bacco” a cui seguirà un dibattito con la partecipazione del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, della vicepresidente e assessora all’Agroalimentare Stefania Saccardi e del presidente di Avito, Francesco Mazzei, con i contributi del presidente della Camera di Commercio di Firenze, Massimo Manetti e del direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo. Tra gli interventi più attesi quello di Fabio del Bravo della Direzione Filiere e Analisi dei Mercati di ISMEA, che presenterà il report realizzato ad hoc per PrimAnteprima con l’aggiornati dei dati di scenario, trend ed export del vino toscano. Al termine della mattinata sarà la stessa vicepresidente Saccardi, insieme al presidente di ASET – Associazione Stampa Enogastroalimentare della Toscana, Leonardo Tozzi, a consegnare il Premio Kyle Phillips, intitolato al giornalista prematuramente scomparso e ogni anno assegnato dall’Associazione a un collega che abbia incarnato l’approccio di franchezza, curiosità professionale, mancanza di pregiudizi e serenità di giudizio.

Sarà possibile seguire i lavori di PrimAnteprima sui siti e i canali social di Regione Toscana, intoscana.it, BuyWine, Vetrina Toscana e della Camera di Commercio di Firenze.

La Settimana delle Anteprime vini di Toscana prosegue con gli appuntamenti curati dai Consorzi secondo il seguente calendario: Sabato 15 e domenica 16 febbraio “Anteprima Nobile” - Consorzio del vino Nobile di Montepulciano – Montepulciano; Lunedì 17 e martedì 18 febbraio “Chianti Classico Collection” - Consorzio vino Chianti Classico – Firenze, Stazione Leopolda; Mercoledì 19 febbraio “Chianti Lovers & Rosso Morellino” - Consorzio vino Chianti e Consorzio Morellino di Scansano – Firenze, Fortezza da Basso; Giovedì 20 febbraio “Anteprima L’Altra Toscana” – Firenze, Palazzo degli Affari; Venerdì 21 febbraio “Valdarno di Sopra Day” – Località Il Borro, San Giustino Valdarno Arezzo.