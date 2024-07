Vin & Clodi, i travel blogger insaziabili

Hanno un unico grande vizio, quello di viaggiare. Vincent e Claudia o, come meglio sono conosciuti in Rete, Vin&Clodi, sono una coppia di giovani innamorati uniti più che mai, anche, dalla stessa grande passione per la continua scoperta di nuovi luoghi. La loro pagina Instagram, @littletravelsbiglove, racconta, foto dopo foto, di luoghi unici, fughe romantiche di pochi giorni, tramonti mozzafiato.

Vin&Clodi sono letteralmente insaziabili di avventure, tanto che nel 2018 danno vita a ‘Littletravelsbiglove’ con lo scopo di condividere le loro escursioni in giro per l’Italia. Da lì il passo è stato breve: è scoppiata la passione per la scoperta del mondo. "Attraverso le nostre foto – raccontano - cerchiamo di far rivivere in chi ci segue le stesse emozioni che hanno provato i nostri cuori in quel momento. Un viaggio ci fa sentire vivi". E sul loro blog non mancano consigli per un viaggio di sette giorni a Madeira, o per una toccata e fuga a Lisbona, o su come organizzare un viaggio in Kenya. Ma attenzione, una cosa da non dimenticare mai in valigia è la voglia di avventura.