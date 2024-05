Via Tarlati &Co.: lavori da lunedì 3 giugno

Arezzo, 31 maggio 2024 – Oltre alle modifiche alla circolazione in via Tarlati a seguito dell’asfaltatura di una porzione del manto stradale oggetto di un separato comunicato, da lunedì 3 giugno partono altri lavori che prevedono fino a venerdì 7 giugno il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Quarata all’altezza del civico 4/A per una lunghezza di 10 metri e in località Libbia tra i civici 59/D e 86/E in orario 8,30 – 17,30; il senso unico alternato regolato da semaforo lungo la strada vicinale della Casella e la chiusura al traffico di via Molinara nel tratto che va dal civico 1 al civico 7/C in orario 8 – 19.

Fino alla fine di agosto, 24 ore su 24 e in base al movimento del cantiere che non potrà avere comunque lunghezza superiore ai 50 metri, scattano il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Frassineto dal civico 117/E al civico 119/A, lungo la strada provinciale 23 dell’Infernaccio dal chilometro 8+873 al chilometro 9+154, dal civico 118/C di Frassineto al civico 1 di Poggio Ciliegio e in quest’ultima località dal civico 1 al civico 26.