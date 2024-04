Via Romana, secondo lotto di lavori alla rete fognaria

Arezzo, 20 aprile 2024 – Lunedì 22 aprile ad Arezzo, prenderanno il via i lavori per la realizzazione del secondo lotto del progetto per l’adeguamento del sistema fognario della zona di via Romana.

Il progetto, cofinanziato dal Comune di Arezzo e Nuove Acque, ha la primaria finalità di potenziare il sistema di drenaggio a servizio dell’area compresa tra Via Romana, il Fosso Sellina, la linea ferroviaria Firenze-Roma e Viale F.lli Rosselli. Precisamente, per il secondo lotto dell’adeguamento del sistema fognario di Via Romana verrà realizzato un nuovo scolmatore di piena per un importo totale dei lavori pari a €1.307.190.

Al fine di limitare l’impatto del cantiere sulla viabilità e sulle attività quotidiane, Nuove Acque ha suddiviso l’intero progetto in diverse fasi da svolgersi in sequenza, per un tempo totale stimato di circa 10 mesi.

Quest’intervento, come le opere già realizzate con il primo lotto di lavori, risponde alla necessità di prevenire, o comunque limitare a livelli di rischio accettabili, il reiterarsi di allagamenti e ristagni nella zona, registrati anche con eventi atmosferici non annoverabili come estremi.

Il lotto 2 prevede la realizzazione di un nuovo collettore, lungo 466 metri, destinato a raccogliere e convogliare le acque miste scolmate. La nuova condotta si svilupperà lungo Via Romana, dall’incrocio con Via Ugo Foscolo fino al centro di aggregazione sociale di San Marco la sella, andando con il nuovo collettore a scaricare le acque nel torrente Sellina.

La prima fase dei lavori riguarderà la zona di fronte al centro di aggregazione sociale, con la realizzazione di una camera di spinta necessaria all’esecuzione di due tratti in microtunneling di circa 100mt. Per questo lavoro si prevede l’ingombro dell’intera carreggiata, per cui l’accesso su Via Romana in ingresso e in uscita sarà possibile da Via Chiarini, da Via Manzoni e Via Mogadiscio.

Al termine di questa prima fase di lavori si procederà a dare ulteriori informazioni circa le nuove modifiche alla viabilità in conseguenza dello spostamento del cantiere tra Via Largo Pontalto e Via Pascoli.