Via Fiorentina, riparte il cantiere, Sacchetti: «Lavori finiti nel 2026»

Arezzo, 28 marzo 2025 – Via Fiorentina, torna a muoversi il cantiere. I lavori andranno avanti per tutto il 2025 e buona parte del 2026. All’orizzonte c’è la nuova consegna prevista per la seconda settimana di aprile e quindi da metà mese la ripartenza del cantiere. Ad annunciarlo l’assessore Marco Sacchetti dopo che la questione è tornata al centro del dibattito in consiglio comunale. Due le interrogazioni sullo stato dei lavori presentate nel corso della seduta. La prima di Egiziano Andreani che ha chiesto i motivi per i quali il cantiere risulta ancora fermo e se un progetto definitivo sia sul tavolo dell’amministrazione. La seconda di Alessandro Caneschi (Pd) che ha chiesto anche se è previsto un nuovo aggiornamento verso l’alto della spesa, «già enormemente aumentata negli anni».

Replica di Sacchetti: «Mi è stato comunicato che dopo la prima settimana di aprile saremo pronti per la nuova consegna dei lavori, che dunque ripartiranno dopo la terza settimana del mese. Con qualche inevitabile interferenza sulla viabilità che cercheremo di gestire. Il cantiere durerà tutto il 2025 e buona parte del 2026». Al centro della discussione anche Saione, sui lavori in piazza è intervenuto Giovanni Donati chiedendo chiarimenti sull’avvio «visto che la statua è stata tolta da tempo ed è stata risolta la questione degli alberi».

L’assessore Alessandro Casi ha risposto che «dopo la modifica del progetto seguita agli incontri con il comitato e il consiglio comunale aperto, l’impresa aggiudicataria che aveva dato disponibilità si è ritirata. Così siamo stati costretti a rescindere il contratto e a scorrere la graduatoria contattando la seconda. Stiamo definendo il nuovo progetto, restando in attesa di risposta definitiva». Tra le interrogazioni quella della consigliera Valentina Sileno (Scelgo Arezzo) su via Padre Caprera ancora caratterizzata dal restringimento della carreggiata. «A quando la sistemazione? Sono passati due anni da quando ci siamo interessati al tema». «Il 9 agosto un professionista è stato incaricato di redigere la relazione geologica fornita il 29 gennaio 2025- ha detto Casi - Il 3 febbraio il documento è stato integrato con le valutazioni strutturali di un ingegnere. La soluzione è un consolidamento a sostegno della strada e di una parte della porzione muraria: il progetto dovrà essere inviato ancora alla soprintendenza per l’autorizzazione poi partiremo con i lavori».

Giovanni Donati ha chiesto chiarimenti sul bando per la pista di motocross a Ponte alla Chiassa. «Massima attenzione per il rispetto delle normative e per la tutela dei residenti, disponibilissimo a incontrare i cittadini – ha risposto l’assessore Scapecchi - Di illegittimo c’è solo l’autorizzazione del 1992, oggi l’area è idonea all’attività».

Caneschi e Donati hanno chiesto lumi sui problemi informatici incontrati dal Comune in questi giorni. L’assessore Monica Manneschi: «Nei prossimi giorni provvederemo a una risoluzione del contratto con l’attuale società per avere il servizio da un nuovo operatore».