Roma, 20 agosto 2021 - Inizia il primo fine settimana di rientro dalle vacanze: il controesodo scatterà dal pomeriggio di oggi. Lungo la rete Anas è previsto un incremento di traffico verso i grandi centri urbani e le regioni del nord, ma anche per le ultime partenze in direzione delle località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. Dal tardo pomeriggio di domenica si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, con i rientri del fine settimana.

Domani, sabato 21 agosto, dalle 8 alle 16 e domenica 22 dalle 7 alle 22 sarà in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti. Con il controesodo si concludono le vacanze estive per oltre due italiani su tre (il 67%), anche se non manca chi è in partenza per fine agosto e settembre. È quanto emerge dal bilancio stilato da Coldiretti/Ixè in occasione del primo weekend di controesodo estivo da bollino rosso. “Sono 20,8 milioni gli italiani che - sottolinea la Coldiretti - hanno deciso di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa ad agosto 2021, con un calo dell'1% rispetto allo scorso anno. Con l'emergenza sanitaria Covid, quest'anno si è rafforzata l'abitudine tutta nazionale a concentrare le partenze ad agosto, che è stato di gran lunga il mese più gettonato dell'estate”.

Intanto riaprira' completamente al traffico dalle 6 di domani, sabato, con l'eliminazione dello scambio di carreggiata, l'autostrada A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra', interessata da un cantiere per la messa in sicurezza di tre gallerie. Con cinque giorni di anticipo rispetto alle previsioni sara' quindi ripristinata la normale viabilità sul tratto autostradale. Questo l'esito della riunione tra i rappresentanti di Ministero delle Infrastrutture, Aspi, Regione Liguria, Comune di Genova e Anci Liguria. I lavori terminerano alle 22 di oggi. Nelle ore notturne si procederà, quindi, alla rimozione dello scambio di carreggiata e all'installazione della nuova segnaletica per riaprire la tratta la mattina seguente. Inoltre Autostrade comunica sul proprio sito web la chiusura delle corsie di destra tra Firenze Impruneta e Scandicci a causa di lavori, nonché in tarda mattinata (11.48) una coda di due chilometri in direzione nord tra Firenze Sud e Firenze Impruneta, sempre per lavori. Chiuso dal 16 agosto in carreggiata nord lo svincolo di Impruneta.

Ste.Cin.