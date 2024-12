Verde pubblico a Sansepolcro: prosegue l’intervento per la sicurezza e la riqualificazione ambientale

Arezzo, 12 dicembre 2024 – Verde pubblico: prosegue l’intervento per la sicurezza e la riqualificazione ambientale

L’Amministrazione Comunale informa che, nell’ambito del progetto di riqualificazione e messa in sicurezza del verde urbano, è stato effettuato un nuovo abbattimento lungo Viale Vittorio Veneto. La pianta in questione, sottoposta a una dettagliata analisi strumentale da parte di esperti, è risultata completamente vuota all’interno (come è evidente dalle foto scattate dopo l’abbattimento) e gravemente compromessa, costituendo un serio rischio per la sicurezza pubblica.

A conclusione del progetto attualmente in corso, è previsto l’abbattimento di altri tre alberi che, in base alle relazioni tecniche ricevute, sono stati giudicati non idonei e pericolosi.

“Come già ribadito in passato – afferma il sindaco Fabrizio Innocenti – ogni abbattimento rappresenta per noi una decisione sofferta ma necessaria. Le verifiche strumentali effettuate da aziende e periti qualificati hanno evidenziato lo stato di grave deperimento di alcune alberature, che non poteva essere ignorato. La sicurezza dei cittadini rimane per noi una priorità assoluta, accompagnata da una costante attenzione alla riqualificazione ambientale”.

Il progetto prevede interventi mirati alla tutela e alla valorizzazione dell’area, con un piano dettagliato di ripiantumazione che consentirà di restituire l’area ai cittadini con un rinnovato patrimonio arboreo. Il piano, approvato dalla Soprintendenza, prevede infatti la sostituzione delle alberature abbattute con nuove piante, selezionate per garantire stabilità, sicurezza e sostenibilità nel tempo.

“L’abbattimento di alberi non è mai una scelta presa a cuor leggero – dichiara il consigliere delegato Alessandro Bandini – ma è il risultato di analisi approfondite e necessarie. L’obiettivo di questi interventi è quello di migliorare il verde urbano e garantire che i nostri spazi pubblici siano sicuri, accessibili e rigenerati nel rispetto dell’ambiente”.

La riqualificazione proseguirà con una pianificazione che unisce la sicurezza pubblica a un’attenzione costante per la bellezza e la sostenibilità del nostro patrimonio verde.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale