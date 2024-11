Venerdì 15 novembre, a Montalcino, il forum Italia –Regno Unito, con la Camera di Commercio di Arezzo

Arezzo, 13 novembre 2024 – Creare una piattaforma per l'analisi e la discussione dei rapporti bilaterali, coinvolgendo i principali decision maker e influencer governativi nei settori dell’università e accademia, tecnologia e innovazione, cultura e società, economia e finanza, politica e sicurezza, governo e media, cambiamento climatico e inclusione.

Con questi obiettivi è in programma, venerdì 15 novembre a Montalcino, il primo Forum Italia – UK evento organizzato dalla Camera di commercio e industria italiana per l’UK in collaborazione con la British Chamber of Commerce for Italy e il patrocinio di Camera di Commercio di Siena e Arezzo, Comune di Montalcino, Provincia di Siena, Università degli studi di Siena, Confapi Puglia e Tecnomec.

L’appuntamento è in programma al Teatro degli Astrusi di Montalcino e affronterà il tema dei legami culturali tra Italia e Regno Unito, con particolare riferimento al periodo del Rinascimento, che rappresenta una delle massime espressioni di questa connessione. Relatori e ospiti saranno accolti nella splendida cornice dell'Osservanza, antico monastero recentemente ristrutturato dal Ministero degli Interni.

Il forum offrirà un'opportunità strutturata ma informale per dialogare, discutere e rafforzare, anche dal punto economico, i già stretti legami esistenti.

Come evidenziano infatti i dati elaborati dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena, nei primi sei mesi del 2024, l’export italiano verso la il Regno unito ha raggiunto i 13 miliardi e 889 milioni di euro (+ 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2023). Macchinari e apparecchiature elettriche, prodotti alimentari e altri mezzi di trasporto sono i prodotti maggiormente richiesti. Più contenute invece le importazioni italiane dal Regno Unito che raggiungono un controvalore di quasi 4 miliardi di euro e che si concentrano soprattutto negli autoveicoli, nei macchinari ed apparecchiature per impieghi speciali e nei prodotti della metallurgia.

Il programma

9.00 apertura – Cav. Dott. Leonardo Simonelli, Prof .Robert Leonardi, Universita’ LUISS, Prof. Piero Baglioni, Università di Firenze (da remoto)

9.30 Saluti Sindaco di Montalcino, Sen. Silvio Franceschelli, Ministro – Vice Capo missione, Riccardo Smimmo (da remoto), Italian Embassy in London, Dott. Giovanni Sacchi, Direttore Italian Trade Agency - London, Dott.ssa Agnese Carletti, Presidente Provincia di Siena, Dott.ssa Serena Corti, Console Generale Aggiunta e Direttrice Operativa DBT.

10.00 Tavola Rotonda – Ambiente: Dott. Claudi Santiago, Esperto Internazionale sull’Energia, Dott. Arnaldo Abruzzini, EEC Unione Camere - MASE (da remoto), Dott. Paolo Ruggeri, Vicepresidente Nuovo Pignone, Prof Massimiliano Montini, Universita’ di Siena, Ing. Carlo Martino, TechMec, Dott. ssa Laura Martino, TechMec.

10.45 Tavola Rotonda - Storia e Cultura: Dr. Ivor Roberts, Dean Trinity College e Past Ambassador UK a Roma (da remoto), Prof Robert Leonardi, Universita’ LUISS, Prof Alberto Brago’, Circolo (National Gallery) Esperto Storia dell’Arte, Prof Gaetano Fausto Esposito, Direttore Generale, Istituto Guglielmo Tagliacarne-Unioncamere, Prof Franco Franceschi, Universita’ di Siena.

11.30 Tavola Rotonda – Agroalimentare: Cav. Roberto Costa, President Elect ICCIUK, Dott. Fabrizio Bindocci, Presidente Consorzio di Brunello di Montalcino, Dott.ssa Pina Costa, Vice Direttore Generale Assocamerestero, British Chamber of Commerce in Italy, Avv. Steven Sprague, President, the British Chamber of Commerce for Italy, dott. Massimo Guasconi, Presidente Camera di Commercio di Siena - Arezzo.

13.30 – 14.30 Light Lunch

14.30 Tavola Rotonda - Altri settori: Domenico Meliti, EMD, Ing. Gianni Bonari, Esperto costruzioni e immobiliare Val D’orcia, Avv. Luca Cordelli, Prof Massimiliano Montini, Universita’ di Siena, Avv. Raffaele Gambardella, Form Capo Ufficio Legale Servizio Finanziario IMI e form General Manager Simest Spa, Dott. Eduardo Teodorani Fabbri, Exor, Prof. Michelangelo Campanella, Associazione Medici Italiani in UK (da remoto), Dott. Dominic Rossi, Chief Investment Officer, Fidelity.

Conclusioni: Console UK in Italia Kassim Ramji (TBC).