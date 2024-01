Vendevano airpods taroccate, beccati

Arezzo, 4 gennaio 2024 – Forse pensavano che la “folle” corsa agli acquisti che si registra ogni anno sotto il periodo natalizio potesse far cadere in “trappola” l’acquirente di turno, ma questa volta grazie alla Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino, che si è mossa su segnalazione dei colleghi di Cortona, individua, segue e coglie sul fatto i due malfattori.

Si tratta di due partenopei, un 36enne e un 32enne originari dell’hinterland napoletano, che erano stati notati fermarsi più volte nei centri abitati tra i comuni di Cortona e Castiglion Fiorentino per tentare di vendere le cuffiette audio per Iphone.

Un atteggiamento che ha fatto insospettire la Polizia Municipale di Cortona che subito ha allertato i colleghi di Castiglion Fiorentino i quali si sono subito allertati. Dopo aver individuato i due, gli agenti in borghese della Municipale castiglionesi li hanno seguiti e alla fine fermati e perquisiti presso un distributore di Castiglion Fiorentino dove stavano, per altro, cercando di effettuare la vendita.

Dopo aver sottoposto la merce al controllo seriale con Apple, gli agenti si sono resi conto che si trattava di materiale perfettamente realizzato ma taroccato.

Per i due è scattata la denuncia per vendita di prodotti contraffatti e ricettazione in concorso. La merce, ben 18 confezioni di AirPods contraffatti, è stata sequestrata.

Un'operazione in perfetta sinergia tra le due Polizie Municipali che ha permesso di fermare i due e proteggere dunque il regolare mercato dai prodotti contraffatti.