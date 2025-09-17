E’ uno dei velieri più raffinati al mondo e fa tappa all’Elba. Un cinque alberi iconico

Portoferraio, 17 settembre 2025 - Il maestoso veliero a cinque alberi Club Med 2, é arrivato questa mattina all’Isola d’Elba nel corso di una mini-crociera di 3 giorni, partita da Nizza il 15 settembre e con rientro previsto il 18, sempre nell'elegante città francese.

Quella dell’iconica goletta del Club Med 2, è ormai una tappa consolidata a Portoferraio, ma rappresenta sempre un’occasione significativa per l’isola tutta, che accoglie ancora una volta uno dei velieri da crociera più raffinati al mondo.

Il turismo croceristico riveste da anni un ruolo di primo piano nell’economia elbana. Quest’anno Portoferraio ha ospitato nella sua rada oltre 60 navi, che diventeranno quasi 80 alla fine della stagione 2025, con una potenzialità di circa 27 mila passeggeri in transito da aprile a novembre. Grazie al suo basso pescaggio e alle dimensioni contenute, Club Med 2 può raggiungere approdi che esulano dalle rotte del turismo di massa, offrendo un’esperienza esclusiva che unisce eleganza, sostenibilità e scoperta del territorio.

Con i suoi 187 metri di lunghezza, cinque alberi e 2.700 metri quadri di ponti in teak, il Club Med 2 è un elegante Veliero appartenente alla gamma Exclusive Collection di Club Med. Completamente rinnovato nel 2022, combina l’intimità di un resort galleggiante, con il fascino di una crociera a vela. A bordo, 184 cabine, aree benessere, due piscine, e diversi spazi dedicati alla ristorazione, dal ristorante Le Monte Carlo, al più informale Le Saint Tropez, fino al bar Le Cannes, punto di ritrovo per momenti di relax durante il giorno o in serata.

Per gli ospiti è possibile praticare sport acquatici come vela, paddleboard, snorkeling e sci nautico, insieme ad alcuni sport più recenti come il Wing Surf o la piccola barca a vela Tiwal. Non mancano spazi dedicati al benessere, come la spa Sothys, e momenti di attività all’aperto, yoga sul ponte compreso.