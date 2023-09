Valtiberina capitale della Cultura, le Province di Arezzo e Perugia unite

Arezzo, 23 settembre 2023 – Il Presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri si è recato negli scorsi giorni in visita dal Presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti, per rinsaldare il valore ed il legame di questi due territori, superando i confini geografici e gettare le basi per collaborare insieme su progetti e iniziative, soprattutto di natura culturale, a seguito dell’ufficializzazione della Valtiberina a Capitale Italiana della Cultura 2026. Alessandro Polcri Presidente della Provincia di Arezzo dichiara :

“E’ stato un incontro cordiale, che vuole rafforzare il legame tra i territori della Provincia di Arezzo e quello di Perugia, che di fatto hanno identità comuni, divisi solo dal punto di vista amministrativo appartenendo a due regioni diverse. Le nostre due province iniziano oggi un dialogo, che parte dall’iniziativa della Valtiberina capitale italiana della cultura, ma che in futuro potrebbe abbracciare anche altri progetti, rafforzando così questa alleanza in un percorso di collaborazione, fatto di identità, linguaggi e narrazione dei nostri territori e dei comuni che le compongono. Ringrazio la collega per la disponibilità nel sostenere un progetto, formalizzato dall’Unione dei Comuni della Valtiberina che ha l’obiettivo di coinvolgere in maniera unitaria l’Alta Valle del Tevere sia umbra che toscana.” Il confronto è stato anche l’occasione per fare il punto sull’attuale situazione delle Province, le prospettive che si attendono da un’annunciata riforma che le vederebbe ritornare nuovamente enti di primo livello con la reintroduzione dell’elezione diretta.