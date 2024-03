Valentina Giovagni, a 15 anni dalla sua prematura scomparsa escono due brani rimasterizzati

Arezzo, 28 marzo 2024 – A 15 anni dalla sua prematura scomparsa, la musica di VALENTINA GIOVAGNINI arriva per la prima volta sulle piattaforme streaming e in digital download in una nuova versione completamente rimasterizzata.

Il 5 aprile escono in digitale (prodotti da Verba Manent e distribuiti da ADA Music Italy – Warner Music Italy) i primi due album editi “Creatura Nuda” e “L’amore non ha fine” e l’EP inedito “Respiro” della cantautrice che il 6 aprile avrebbe compiuto gli anni.

Dal 26 luglio sarà disponibile “La Mia Natura”, il triplo cd che racchiude l’intera produzione discografica dell’artista per la prima volta stampata in versione rimasterizzata.

È attivo il pre-order del triplo cd che permette di poter ascoltare la musica dell’artista nuovamente su supporto fisico: https://ada.lnk.to/lamianatura.

L’intero catalogo di Valentina Giovagnini vede la collaborazione di Davide Pinelli per le musiche e la produzione e Vincenzo Incenzo per i testi.

Il remastering del repertorio dell’artista, invece, è stato realizzato da Jurij Ricotti (che vanta un’intensa attività nel campo a livello mondiale, da Andrea Bocelli a Eminem fino a Dua Lipa). Utilizzando algoritmi avanzati di intelligenza artificiale, Jurij Ricotti ha scomposto gli stems originali con un sistema di ultima generazione. Una rimasterizzazione d’avanguardia con una tecnologia usata per la prima volta dallo stesso producer per il film internazionale “Lamborghini” nel 2022.

Valentina Giovagnini è stata un'artista unica che, nonostante la sua breve carriera sotto i riflettori, ha lasciato una forte impronta nel mondo della musica italiana. Con la sua voce angelica e il suo distintivo stile musicale tra elementi elettronici e celtici, ha anticipato i linguaggi musicali di oggi e ha sperimentato con coraggio modulando la sua voce e mescolando diverse influenze, fondendo anche il classico con il contemporaneo.

Nata ad Arezzo il 6 aprile 1980, fin da piccola dimostra una grande passione per la musica, studiando diversi strumenti e frequentando il liceo musicale. La sua formazione artistica si arricchisce con lo studio della cultura medioevale e della musica celtica, ispirata da artisti come Enya, Kate Bush e Loreena McKennitt, oltre ad essere influenzata dalla musica latina, folk e pop sperimentale. Nel 2002 esce il suo album di debutto “Creatura nuda" e partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano “Il passo silenzioso della neve”, classificandosi al secondo posto e vincendo il Premio per il Miglior arrangiamento. Da quel momento, il successo della sua musica le porta ad ottenere prestigiose nomination e a partecipare a vari eventi musicali. Continua a comporre e a esibirsi dal vivo fin quando, il 2 gennaio 2009, rimane coinvolta in un grave incidente stradale in cui perde la vita. La sua musica e il suo talento restano vivi nella memoria di chi l'ha conosciuta e di chi la conoscerà grazie alla ripubblicazione in versione fisica e digitale della sua intera discografia, che include anche l’album postumo “L’amore non ha fine” e il nuovo EP.