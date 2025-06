Arezzo, 1 giugno 2025 – Telemedicina, il progetto della fondazione Andrea Cesalpino al via entro settembre. Serata di presentazione al Circolo Artistico

Al permanente impegno nello sviluppo della ricerca clinica al San Donato e dopo essere stata protagonista del progetto “Arezzo Cuore” con i defibrillatori, l’Associazione presieduta da Paola Butali adesso abbraccia questa nuova tecnologia per migliorare le condizioni e la sicurezza delle persone con malattie croniche. E lancia un appello per le donazioni tramite il 5 x 1000

Il Circolo Artistico di Arezzo ha ospitato una serata organizzata dalla Fondazione Cesalpino per lanciare un nuovo grande progetto per la sanità aretina, nell’ambito della telemedicina.

“La fondazione - ha spiegato la presidente Paola Butali - è nata nel 2004. Il suo scopo principale lo sviluppo della ricerca clinica all’interno dell’ospedale San Donato. Ha attivato negli anni decine e decine di progetti attraverso borse di studio destinati a giovani medici individuati fra i migliori usciti dalle Università, in quasi tutte le discipline presenti nel nostro ospedale. Ogni progetto deve essere validato da un comitato scientifico.”

La Fondazione raccoglie fondi da aziende, da donazioni di cittadini e dal 5 x 1000 (in periodo di denuncia dei redditi, senza alcuno sforzo, basta una firma indicando il codice fiscale: 92044150511). Ma fondamentale è sempre risultata la stretta collaborazione e compartecipazione del Calcit di Arezzo

“La Fondazione – ha proseguito Butali - 15 anni fa ha avviato un secondo grande progetto: far diventare Arezzo la provincia più cardioprotetta d'Italia. Con “Arezzo cuore” , fortemente sollecitata e spinta da professionisti come Leonardo Bolognese (cardiologia) e Massimo Mandò (118) e dai loro collaboratori, si è arrivati ad oltre 1.300 Dae (defibrillatori) che troviamo agli angoli delle strade, nella stragrande maggioranza delle aziende, davanti alle farmacie, in tutti gli impianti sportivi, in molti autobus, nei taxi, nelle auto delle forze dell'ordine, nelle scuole, nelle chiese, e che stanno salvando la vita a decine di persone all’anno perché quando arriva un arresto cardiaco tutto si gioca nei primi minuti.” Questo traguardo è stato celebrato pochi giorni fa in Prefettura. In quella occasione si è sottolineato come il “Arezzo Cuore” abbia sviluppato una cultura complessiva del soccorso sanitario. Con una partecipazione attiva di quasi 30.000 cittadini divenuti tutti soccorritori abilitati all’uso del dae. Di costoro, la maggior parte sono studenti delle ultime classi delle superiori che hanno seguito il corso e oggi sono sentinelle contro l’arresto cardiaco, e la cronaca narra continuamente di vite salvate proprio da loro.

Adesso la Fondazione Cesalpino è pronta per un nuovo grande progetto: “Ci lavoriamo da più di un anno - ha spiegato la presidente Butali – e da settembre diverrà operativa collegando i medici specialisti dell’ospedale con le case di una serie di pazienti con malattie croniche. La telemedicina sta entrando in modo importante nella cura di base dei cittadini. Consente di monitorare a distanza le condizioni di un paziente, contribuisce a fare diagnosi aggiornate senza la necessità di trasportare il malato dalla propria abitazione ai centri sanitari ospedalieri o ambulatori, di monitorare in continuo da parte dei responsabili dei reparti qual è la condizione di un malato cronico. Tutto questo è possibile anche con apparati anche semplici, non sempre con strumentazioni biomediche complesse e costosissime. La tecnologia del trasferimento dati e delle immagini ha compiuto passi da giganti. Scienza, medicina e ricerca trovano soluzioni dapprima impensabili. La Fondazione – ha concluso Butali – così come ha fatto per il “Arezzo Cuore”, intende essere protagonista in questo nuovo grande progetto, ovviamente avendo al fianco la comunità aretina e i professionisti che gestiscono questi moderni sistemi”.

La serata al Circolo Artistico ha avuto anche lo scopo di raccogliere fondi, perche questi progetti hanno bisogno di risorse importanti. Ed è stata allietata dalla splendida esibizione della cantante Sabrina Morante e dal suo gruppo, con lo spettacolo “L’Altra Mina”. Romana di nascita, toscana d’adozione, la Morante è artista dalla lunga esperienza che ha dato vita a un progetto musicale capace di emozionare, scuotere e far riflettere: L’Altra Mina, il cui tour la porta nei prossimi mesi in quasi tutti i Paesi europei e in molte città italiane.