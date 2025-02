Arezzo, 7 febbraio 2025 – Valdichiana 2025: l’Unione dei Comuni pubblica un avviso per la ricerca di sponsor

A supporto del lavoro di costruzione del calendario di eventi previsto per “Valdichiana 2025- Capitale Toscana della Cultura”, l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese pubblica un avviso di ricerca sponsor, con la volontà di intercettare offerte e realtà che possano supportare e sostenere l’organizzazione e la gestione delle attività ed eventi che costituiranno il programma del 2025.

A poco più di un mese dall’'ufficializzazione del titolo, l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese ha pubblicato un avviso per la ricerca di sponsor a supporto del calendario eventi di Valdichiana 2025 – Capitale Toscana della Cultura. Il Progetto, che animerà il territorio senese per tutto il 2025, prevede un ricco programma di attività culturali e artistiche e rappresenta un’importante occasione di valorizzazione non solo per l’area, ma per tutti coloro che saranno coinvolti, diventando parte integrante del progetto.

“Valdichiana Capitale Toscana della Cultura 2025 rappresenta una grande opportunità per i Comuni dell’Unione tutta - ha dichiarato il Presidente dell’Unione Edo Zacchei - Un anno che stiamo progettando e costruendo con il massimo impegno, dando vita a un cartellone di eventi e progetti che possano promuovere e valorizzare le grandi peculiarità che ci caratterizzano e di cui siamo custodi. Considerata la rilevanza mediatica, l’integrazione di idee e risorse con le attività economiche del territorio e le sinergie che scaturiranno di conseguenza, Valdichiana 2025 potrà costituire un valore aggiunto, non replicabile, a questo anno.”

L’avviso, pubblicato nel sito web dell’Unione dei Comuni, è rivolto a soggetti pubblici e privati interessati a contribuire, attraverso un’offerta di sponsorizzazione in denaro e/o beni e servizi, alla realizzazione del progetto. Valdichiana 2025 è il seme di una Toscana che guarda al futuro attraverso l’arte, la creatività e l’innovazione e gli sponsor potranno essere il nutrimento essenziale per trasformarlo in una realtà rigogliosa. Con il loro contributo, in denaro e/o beni e servizi, e con la possibilità di associare la propria identità al progetto, aiuteranno a dare vita a eventi, incontri e iniziative che lasceranno un’impronta duratura nel territorio.

“Il progetto di Valdichiana 25 nasce a seguito degli sforzi fatti per la candidatura nazionale, un percorso che si è concluso proprio con il riconoscimento di Capitale Toscana della Cultura - afferma il Sindaco Giacomo Grazi, con delega al progetto - Siamo sicuri che le aziende e gli enti del territorio saranno vicine a questo progetto, come lo sono state all’inizio di tutto anni fa. In questo percorso non sarà fondamentale solo l’aspetto economico, ma anche l’aspetto logistico, di vicinanza e appartenenza territoriale a tutto il progetto, il quale riguarda tutte le comunità del territorio coinvolto”

Le offerte dovranno essere presentate via PEC, utilizzando l’apposito modulo, reperibile nel sito dell’Unione dei Comuni.

Per maggiori dettagli e per consultare l’avviso completo, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese: https://www.unionecomuni.valdichiana.si.it/novita/avviso-pubblico-per-la-ricerca-di-sponsor/