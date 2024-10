Arezzo, 7 ottobre 2024 – Valdarno: in vigore modifiche ai servizi bus In vigore da oggi, lunedì 7 ottobre, alcune modifiche ai servizi bus di Autolinee Toscane nella zona del Valdarno, in provincia di Arezzo.

Linea LAP112

Corse istituite:

Corsa scolastica del sabato delle ore 11.20 Montevarchi Liceo – Terranuova;

Corsa scolastica del sabato delle ore 11.30 Terranuova – S.Giustino

Corsa scolastica del sabato delle ore 11.20 S.Giustino – Terranuova.

Linea MIV03

Corsa soppressa:

Corsa feriale delle ore 12.35 Montevarchi Autostazione – Terranuova

Corsa istituita:

Corsa scolastica del sabato delle ore 11.30 Montevarchi Liceo – Terranuova

Linea MIV07

Corse soppresse:

Corsa scolastica escl. sabato delle ore 06.25 Incisa – Pian di Scò

Corsa scolastica escl. sabato delle ore 07.00 Pian di Scò – Montevarchi Liceo

Linea MIV10

Corsa soppressa:

Corsa scolastica escl. sabato delle ore 12.50 Terranuova – S.Giovanni P.za Palermo

Linea MIV11

Corse modificate:

Corsa scolastica delle ore 7.00 Montevarchi Autostazione – Laterina sarà anticipata di 5 minuti e partirà alle ore 6.55.

Linea FAMLA

Corse modificate:

Corsa scolastica delle ore 7.25 Laterina – Castiglion Fibocchi sarà anticipata di 5 minuti e partirà alle ore 7.20;

corsa scolastica delle ore 7.33 Castiglion Fibocchi – Arezzo sarà anticipata di 5 minuti e partirà alle ore 7.28.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.