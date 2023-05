Usava i tombini stradali per spaccare le vetrate dei negozi: arrestato

Pontedera, 18 maggio 2023 - Usava le griglie in ghisa dei tombini per le spaccate negli esercizi commerciali. Un 'operazione portata avanti dal comando dei carabinieri di Pontedera che ha permesso di rintracciare una persona, tratta in arresto, che è risultata destinataria di un provvedimento, emesso dal Tribunale di Pisa per scontare una pena di 3 anni e 4 mesi, riguardo a più furti aggravati, tentati e commessi, avvenuti in provincia nel 2017.

Nel dettaglio l’uomo fu accusato di aver utilizzato le griglie in ghisa dei tombini stradali per sfondare le vetrate degli esercizi commerciali e, in alcuni casi, trafugare valori e beni vari. L'uomo, come detto, è stato tratto in arresto.