Arezzo, 29 settembre 2023 – Una giornata dedicata alla sicurezza stradale proprio nei pressi di uno dei tratti più pericolosi del nostro territorio, quello della SS71 Umbro Casentinese in zona Castelnuovo di Subbiano, teatro di tragici e ripetuti incidenti mortali. Nell’area adiacente a questo tratto, messa a disposizione da Marino, Pro Loco Subbiano, Arezzo Motori e FMI Federazione Motociclistica Italiana organizzano, sabato 30 settembre, una giornata per rinnovare l’attenzione alla sicurezza sulle strade. “Usa la testa per non perdere la vita” è il claim dell’iniziativa, che ha riscosso l’adesione e il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Comuni di Arezzo, Subbiano e Capolona, ACI Arezzo, CONI, USL Toscana Sud Est e Calcit e la collaborazione di forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, 118, Provveditorato agli Studi, Vespa Club Arezzo, Ser. D e Associazione Nazionale Polizia di Stato Sezione Sirio Donato di Arezzo. Il programma della giornata di sabato 30 settembre, dopo la colazione offerta da Marino alle ore 9.00 e il saluto delle autorità, a partire dalle ore 10 vedrà svolgersi due simulazioni di incidenti, uno stradale e uno agricolo, curati da Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Stradale. Durante tutta la manifestazione il pubblico potrà assistere alla simulazione di stato alcolemico e al circuito di educazione stradale per bambini, ai quali è dedicata anche la prova gratuita di una minimoto da fuoristrada. Saranno esposte vetture e moto di ogni epoca, sia stradali che da competizione che fuoristrada, per far comprendere lo sviluppo dei sistemi di sicurezza nel corso degli anni.