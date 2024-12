Unoaerre entra in Museimpresa

Arezzo, 3 dicembre 2024 – Unoaerre, azienda leader nel settore orafo internazionale, annuncia con orgoglio il proprio ingresso in Museimpresa, la prestigiosa Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa. Questo traguardo è stato celebrato con la consegna della targa che omaggia il museo aziendale. Fondata nel 1926 e oggi guidata dalla famiglia Squarcialupi, Unoaerre Industries SpA vanta quasi un secolo di tradizione artigianale Made in Italy, riconosciuta in tutto il mondo per la qualità, la creatività e l'attenzione ai dettagli. Proprio per preservare la memoria storica di questa lunga attività artigianale e industriale, Unoaerre ha istituito nel 1998 il primo museo aziendale orafo legato al più prezioso dei metalli e alla più nobile delle arti: quella orafa. Museimpresa, da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura industriale italiana e nella salvaguardia della memoria storica delle imprese, ha ufficializzato l’ingresso del Museo Unoaerre all’interno della sua rete, assegnandogli la prestigiosa targa di riconoscimento.

Maria Cristina Squarcialupi, Presidente Unoaerre commenta: “Far parte di questa associazione, che riunisce alcune delle più importanti aziende italiane, è per noi un grande onore. Attraverso Museimpresa apriamo il nostro museo e i nostri archivi al pubblico: tutti coloro che verranno a visitare la nostra sede avranno la possibilità di conoscere la nostra storia attraverso le creazioni Unoaerre. L’evoluzione dei nostri prodotti, che parte dalla tradizione, racconta di innovazione e creatività, di conoscenze raccolte nel tempo, di costante ricerca e sviluppo consapevoli, per giungere ad una filiera Made in Italy che guarda al futuro con sempre maggiore fiducia.” Il Museo Unoaerre offre ai visitatori un affascinante viaggio cronologico attraverso l’evoluzione del gioiello. Dalla raffinatezza della Belle Époque ai gioielli Art Déco, dalle fantasie degli anni Cinquanta alle vibranti espressioni cromatiche degli anni Sessanta fino alle linee astratte e informali degli anni successivi. La collezione culmina con le provocatorie creazioni di Giò Pomodoro, offrendo una visione completa delle trasformazioni stilistiche, dei cambiamenti di costume e dell’evoluzione della moda nel corso del tempo. Con una collezione che comprende oltre 2000 opere tra disegni originali, oreficerie e gioielli, alcuni dei quali pezzi unici, di cui solo una parte esposta al pubblico, il Museo Aziendale Unoaerre rappresenta un custode privilegiato del patrimonio e dell’innovazione nel campo dell’oreficeria italiana.