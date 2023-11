Universo Sociale dona all'Istituto Medaglia Miracolosa un defibrillatore e una sedia a rotelle per attività acquatica

Arezzo, 8 novembre 2023 – "Un nuovo impegno per la Onlus Universo Sociale, questa volta a favore dell'istituto di riabilitazione “Medaglia Miracolosa”.

“Come sempre e secondo le nostre possibilità, cerchiamo di rispondere ai bisogni del territorio”, commenta Angiolo Galletti, presidente della Onlus. “Un aiuto concreto nei confronti dell’Istituto di Riabilitazione Medaglia Miracolosa delle Suore di Santa Marta che pone al centro della propria missione e attività lo spirito di servizio verso il prossimo.”

“Nel tempo, quello che è stato per lungo tempo luogo di accoglienza per orfani di guerra, un luogo dove rimarginare con amore ferite non solo materiali, si è trasformato in una attività che coinvolge decine di soggetti professionali sia nella Cura e Riabilitazione neuropsichica e neuromotoria per le patologie in età evolutiva, che in quella ambulatoriale per le patologie di soggetti in età adulta”, spiega Galletti.

“Si è così sviluppata, e testimoniata, una “pedagogia dell’accoglienza”, per far vivere ad ogni persona, che qui si rivolge, l’esperienza, insieme, di essere accolta e di essere curata”, aggiunge Galletti

“A questa realtà purtroppo non troppo conosciuta, ai tanti servizi erogati vogliamo pensare non solo oggi, con un piccolo gesto di aiuto concreto, che ci è stato richiesto in relazione ad un bisogno specifico e contingente”, sottolinea il segretario di Confartigianato imprese Arezzo, Alessandra Papini. “Ci auguriamo un domani che questa collaborazione possa rafforzarsi proponendo i servizi alle tante persone che gravitano nel mondo degli imprenditori artigiani, con una convenzione di servizi”, aggiunge Papini.

“La risposta di aiuto colta da Universo Sociale è per noi motivo di grande gioia e riconoscimento”, commentano all’unisono il direttore sanitario dell'istituto Dott Tito Filippo Rastelli e la Responsabile Suor Stefania Bernini. “Il nostro ambiente riabilitativo è un luogo dove si opera con l'intento di far vivere ad ogni persona l'esperienza di essere accolta e curata con la dovuta competenza. È per questo motivo che abbiamo pensato per i nostri piccoli pazienti ad un rinnovamento degli ambienti per farli diventare un polo a carattere sanitario comprendente servizi di logopedia, neuoropsicomotricità e fisioterapia pediatrica”, aggiungono.