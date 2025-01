Università, gli eventi per orientarsi, primi passi verso le immatricolazioni

Arezzo, 6 luglio 2024 – Sono già aperte le immatricolazioni ai corsi di studio dell’Università di Siena, ben 78 corsi di laurea che quest’anno fanno parte della nuova offerta formativa dell’Ateneo per l‘anno accademico 2024-2025. Sono ben 15 i corsi erogati ad Arezzo e San Giovanni Valdarno.

Per rispondere alle domande delle studentesse e studenti che si accingono a scegliere il proprio percorso di studi universitari, sia triennale che magistrale, e ai loro familiari, l’Ateneo organizza momenti di orientamento in presenza e online.

Fra questi la diretta di orientamento "UniSi Live" che si terrà il 9 luglio alle ore 17.30 sui canali Instagram e Facebook @unisiena e che servirà a prendere contatto con tutor esperte ed esperti dell’Università di Siena. Questi saranno a disposizione per qualsiasi domanda: che cosa si studia, come avviene l’accesso ai corsi, quali le scadenze, quali sono i benefici economici che è possibile richiedere.

È inoltre stato pubblicato il calendario dei colloqui di orientamento, in presenza o da remoto, con i docenti referenti dei vari corsi di studio. Durante tutta l'estate è possibile informarsi e prenotare un appuntamento. Il calendario è pubblicato sul sito OrientarSI: orientarsi.unisi.it/scelgo/come-scegliere/documento/servizi-e-strumenti-la-scelta-del-tuo-percorso.

Ad Arezzo, presso il campus universitario del Pionta, il 10 luglio sarà attivo lo sportello di orientamento a cura degli studenti tutor del dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature antiche e moderne (DFCLAM) per informarsi sui corsi di Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa e di Lingue per l’impresa e lo sviluppo. Lo sportello sarà aperto dalle ore 12 alle ore 14 presso la palazzina Orologio (viale Cittadini 33).

Mentre nei giorni 9, 11 e 24 luglio sarà possibile informarsi sul corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, sul nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria e sul corso di laurea magistrale in Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni. Anche questi appuntamenti si terrano presso la palazzina Orologio della sede universitaria e saranno a cura dei tutor del dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive (DISPOC).

Si terrà questa estate a Siena, dal 28 al 31 agosto, la Scuola estiva di orientamento, le iscrizioni sono aperte fino al 12 luglio. Le attività sono riservate a studentesse e studenti che hanno frequentato la classe IV o V di un Istituto di istruzione superiore. La scuola è totalmente gratuita. Tutte le informazioni sono pubblicate nel sito dedicato alle attività di Orientamento: OrientarSI (orientarsi.unisi.it).

Sempre a Siena 11 luglio, a partire dalle ore 17, nel cortile del palazzo del Rettorato (Banchi di Sotto 55) si terrà l'iniziativa "Un aperitivo In Swing con i tutor". L'appuntamento è dedicato a tutti coloro che sono in procinto di scegliere il proprio percorso di studi universitari, sia triennale che magistrale e per accogliere i genitori e le famiglie. Oltre ai desk informativi dei tutor di Ateneo sarà possibile dialogare con operatori del DSU Toscana e del CUS (Centro Universitario Sportivo). Saranno inoltre presenti le ballerine e i ballerini della scuola di ballo In Swing Company che porteranno all'Università l'energia e la vivacità della "swing era" con le loro performance. La partecipazione è gratuita e non occorre prenotazione.

All’Università di Siena attivo uno sportello permanente di orientamento personalizzato attraverso il quale pianificare colloqui di orientamento, visite alle strutture didattiche, incontri con i docenti tutor. Il servizio, su prenotazione, consente di programmare un percorso modulato sulle esigenze specifiche del singolo. Per prenotarsi occorre scrivere all'Ufficio orientamento all'indirizzo [email protected].

In questi giorni ha inoltre preso il via la campagna per le immatricolazioni "Spalanca la mente sul futuro". Un invito a non lasciarsi influenzare dai tanti messaggi contrastanti e a volgersi con energia ed entusiasmo verso il futuro. Un futuro da immaginare e costruire, da pari a pari, insieme a tutta la comunità di docenti e ricercatori dell’università, pronta ad accogliere e a sostenere studentesse e studenti nel loro percorso.